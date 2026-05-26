कहां है यूपी का 'सबसे ठंडा महल', जहां कदम रखते ही होता है शिमला जैसा फील

यूपी में ठंडा महल ?

उत्तर प्रदेश में "सबसे ठंडा महल" विशेष रूप से किसी एक ऐतिहासिक इमारत के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन भीषण गर्मी में भी एसी जैसा ठंडा अनुभव कराने के लिए बरेली के पुराने इलाकों की संरचनाएं या झांसी का किला अपनी निर्माण शैली के कारण चर्चित रहते हैं.