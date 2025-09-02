मुगल बादशाह अकबर 63 साल जीवित रहा. इस दौरान मुगल बादशाह अकबर ने भारत में कई किले बनवाए. इसमें आगरा का किला, बुलंद दरवाजा, प्रयागराज का किला शामिल हैं. इतना ही नहीं पाकिस्तान के लाहौर में भी अकबर ने किले का निर्माण करवाया था. लेकिन क्या आपको पता है कि अकबर का सबसे बड़ा किला कहां पर है?.
मुगल बादशाह अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था और 27 अक्टूबर 1605 को मृत्यु हो गई.
मुगल बादशाह अकबर ने भारत पर करीब 49 साल तक राज किया. अकबर को 13 साल की उम्र में ही सत्ता सौंप दी गई थी.
जानकारी के मुताबिक, मुगल बादशाह अकबर का पूरा नाम अबुल फत जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर था.
अकबर ने अपने जीवर में ज्यादातर शासन आगरा से किया. अकबर का मकबरा भी आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में है.
प्रयागराज में गंगा यमुना एवं अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम के मुहाने पर अकबर ने सबसे बड़ा किला बनवाया.
इस किले की नींव 1583 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने खुद रखी थी. सदियों बाद भी यह किला मजबूती के साथ आज भी खड़ा है.
30 हजार वर्ग फीट में बना यह किला लगभग 45 सालों में बनकर तैयार हुआ था. इसे बनाने में कुल 6 करोड़, 17 लाख, 20 हजार 214 रुपये की लागत आई थी.
आज के मूल्य के हिसाब से यह कीमत 20 हजार अरब रुपये होंगे. अकबर के किले को बनाने में 20 हजार से ज्यादा मजदूर लगे थे.
इस किले के अंदर 23 महल, 12 आनंद वाटिकाएं, 77 तहखाने, 116 कोठरियां और कई अन्य भव्य संरचाएं हैं. किले में मौर्य कालीन अशोक स्तंभ भी है.
लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि स्वयं करें. जी यूपीयूके सही होने का दावा या पुष्टि नहीं करता. तस्वीरें AI जनरेटेड हैं.