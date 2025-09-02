अकबर ने कहां बनवाया सबसे बड़ा क‍िला? 45 वर्षों में बनकर हुआ था तैयार

Amitesh Pandey
Sep 02, 2025

Akbar Ka Sabse Badha Qila

मुगल बादशाह अकबर 63 साल जीवित रहा. इस दौरान मुगल बादशाह अकबर ने भारत में कई किले बनवाए. इसमें आगरा का किला, बुलंद दरवाजा, प्रयागराज का किला शामिल हैं. इतना ही नहीं पाकिस्‍तान के लाहौर में भी अकबर ने किले का निर्माण करवाया था. लेकिन क्‍या आपको पता है कि अ‍कबर का सबसे बड़ा किला कहां पर है?.

अकबर का जीवन

मुगल बादशाह अकबर का जन्‍म 15 अक्‍टूबर 1542 को हुआ था और 27 अक्‍टूबर 1605 को मृत्‍यु हो गई.

13 साल में सत्‍ता संभाली

मुगल बादशाह अकबर ने भारत पर करीब 49 साल तक राज किया. अकबर को 13 साल की उम्र में ही सत्‍ता सौंप दी गई थी.

अकबर का पूरा नाम?

जानकारी के मुताबिक, मुगल बादशाह अकबर का पूरा नाम अबुल फत जलाल उद्दीन मोहम्‍मद अकबर था.

आगरा में मकबरा

अकबर ने अपने जीवर में ज्‍यादातर शासन आगरा से किया. अकबर का मकबरा भी आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में है.

सबसे बड़ा क‍िला

प्रयागराज में गंगा यमुना एवं अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम के मुहाने पर अकबर ने सबसे बड़ा किला बनवाया.

अकबर ने खुद रखी थी नींव

इस किले की नींव 1583 ईस्‍वी में मुगल बादशाह अकबर ने खुद रखी थी. सदियों बाद भी यह किला मजबूती के साथ आज भी खड़ा है.

कितने सालों में बनकर तैयार हुआ

30 हजार वर्ग फीट में बना यह किला लगभग 45 सालों में बनकर तैयार हुआ था. इसे बनाने में कुल 6 करोड़, 17 लाख, 20 हजार 214 रुपये की लागत आई थी.

आज के ह‍िसाब से लागत

आज के मूल्‍य के हिसाब से यह कीमत 20 हजार अरब रुपये होंगे. अकबर के किले को बनाने में 20 हजार से ज्‍यादा मजदूर लगे थे.

अशोक स्‍तंभ भी

इस किले के अंदर 23 महल, 12 आनंद वाटिकाएं, 77 तहखाने, 116 कोठर‍ियां और कई अन्‍य भव्‍य संरचाएं हैं. किले में मौर्य कालीन अशोक स्‍तंभ भी है.

डिस्क्लेमर

लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि स्वयं करें. जी यूपीयूके सही होने का दावा या पुष्टि नहीं करता. तस्‍वीरें AI जनरेटेड हैं.

VIEW ALL

गांधी-नेहरू से लेकर बिग बी तक दीवाने, संगमनगरी की फेमस कचौड़ी का स्‍वाद चखा क्‍या?

बारिश में और भी खूबसूरत हो जाती हैं ये जगहें, प्रयागराज से कुछ ही दूर पर बसा है 'सुकून'

प्रयागराज की शान IAS शक्ति दुबे का मॉक इंटरव्यू आया सामने, क्या आप दे सकते हैं इन सवालों का जवाब

जुड़वां बहन, पिता पुलिस में... यूपीएससी टॉपर शक्ति दुबे के घर में कौन-कौन?

Read Next Story