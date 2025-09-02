Akbar Ka Sabse Badha Qila

मुगल बादशाह अकबर 63 साल जीवित रहा. इस दौरान मुगल बादशाह अकबर ने भारत में कई किले बनवाए. इसमें आगरा का किला, बुलंद दरवाजा, प्रयागराज का किला शामिल हैं. इतना ही नहीं पाकिस्‍तान के लाहौर में भी अकबर ने किले का निर्माण करवाया था. लेकिन क्‍या आपको पता है कि अ‍कबर का सबसे बड़ा किला कहां पर है?.