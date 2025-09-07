यूपी के इस जिले में महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी रामायण, लव-कुश का भी जन्म यहीं हुआ

Pradeep Kumar Raghav
Sep 07, 2025

आदिकाव्य

रामायण सनातन संस्कृति के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथों में से एक है. इसे आदिकाव्य और इसके रचयिता वाल्मीकि को 'आदिकवि' भी कहा जाता है.

क्या है रामायण में

महाकाव्य रामायण में विष्णु के सातवें अवतार और अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र श्रीराम की जीवनगाथा का वर्णन किया गया है.

कब हुई रामायण की रचना

रामायण की रचना कब हुई इसका निश्चित समय बता पाना कठिन है क्योंकि इसके अलग-अलग प्रमाण और दावे हैं.

वाल्मीकि श्रीराम के समकालीन थे

महर्षि वाल्मीकि श्रीराम के जीवन काल के समकालीन थे. वाल्मीकि के आश्रम में ही माता सीता ने निर्वासन के दौरान लव-कुश को जन्म दिया था.

कब लिखी गई रामायण

'रामायण की कहानी विज्ञान की जुबानी' पुस्तक के अनुसार रामायण काल के प्रमाण 7000 साल पुराने बताए गए हैं. इसलिए रामायण भी तभी लिखी गई.

कहां लिखी गई

पुस्तक में यह भी बताया गया है कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना अपने बिठूर स्थित आश्रम में की थी. मौजदू समय में बिठूर कानपुर में एक कस्बा है.

किस भाषा में लिखी

महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी. वेदों की रचना भी वैदिक संस्कृत में ही कई गई थी.

10 देशों में प्रचलित

रामायण को भारत के अलावा इंडोनेशिया और नेपाल समेत 9 देशों में किसी न किसी रूप में पढ़ा या सुना जाता है.

