यूपी के इस जिले में महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी रामायण, लव-कुश का भी जन्म यहीं हुआ

रामायण सनातन संस्कृति के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथों में से एक है. इसे आदिकाव्य और इसके रचयिता वाल्मीकि को 'आदिकवि' भी कहा जाता है.
महाकाव्य रामायण में विष्णु के सातवें अवतार और अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र श्रीराम की जीवनगाथा का वर्णन किया गया है.
रामायण की रचना कब हुई इसका निश्चित समय बता पाना कठिन है क्योंकि इसके अलग-अलग प्रमाण और दावे हैं.
महर्षि वाल्मीकि श्रीराम के जीवन काल के समकालीन थे. वाल्मीकि के आश्रम में ही माता सीता ने निर्वासन के दौरान लव-कुश को जन्म दिया था.
'रामायण की कहानी विज्ञान की जुबानी' पुस्तक के अनुसार रामायण काल के प्रमाण 7000 साल पुराने बताए गए हैं. इसलिए रामायण भी तभी लिखी गई.
पुस्तक में यह भी बताया गया है कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना अपने बिठूर स्थित आश्रम में की थी. मौजदू समय में बिठूर कानपुर में एक कस्बा है.
महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी. वेदों की रचना भी वैदिक संस्कृत में ही कई गई थी.
रामायण को भारत के अलावा इंडोनेशिया और नेपाल समेत 9 देशों में किसी न किसी रूप में पढ़ा या सुना जाता है.
लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.