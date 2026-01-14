'बर्तनों का शहर' कहलाता है यूपी का ये जिला! इस खास धातु के बर्तनों के लिए प्रदेशभर में मशहूर

Jyoti Kumari
Jan 14, 2026

यूपी क्यों है खास

उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जिलों वाला राज्य है, जहां इतिहास, संस्कृति और परंपराओं का अनूठा संगम देखने को मिलता है.आइये जानते है बर्तनों का शहर कौन ?

यूपी में 'बर्तनों का शहर'

उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात जिला एल्युमिनियम के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है. यहां का पुखरायां क्षेत्र एल्युमिनियम बर्तन निर्माण का प्रमुख केंद्र है.

क्या है एल्युमिनियम की खासियत

इसकी खासियत की बात करें तो इसमें एल्युमिनियम हल्की, मजबूत और जंगरोधी धातु है, जो बर्तन बनाने के लिए उपयुक्त मानी जाती हैक्यों

क्यों कहा जाता है बर्तनों का शहर

उत्तर प्रदेश की एक जनपद-उत्पाद वेबसाइट के मुताबिक, कानपुर देहात का पुखरायां क्षेत्र एल्युमिनियम बर्तन के निर्माण के लिए जाना जाता है. एल्युमिनियम एक हल्की धातु होती है, जो की थर्मल कंडक्टिविटी के लिए भी अच्छी होती है।

कौन से उत्पाद बनाये जाते है

यहां बनने वाले उत्पाद की बात करें तो बाल्टी, प्लेट, गिलास, चम्मच और प्रेशर कुकर जैसे बर्तन बनाए जाते हैं.

यूपी के किन जिलों तक पहुंच

बात करें पहुंच की तो यहां बने बर्तन हमीरपुर, झांसी, बांदा, इटावा और औरैया तक भेजे जाते हैं

बर्तनो का शहर वाला जिला कब बना

यह जिला जो कानपुर देहात हैं जिला 23 अप्रैल 1981 को अस्तित्व में आया.

डिस्क्लेमर

लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

