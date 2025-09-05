यूपी का कौन सा जिला कहलाता है रणभूमि का शहर? GK के धुरंधर भी नहीं जानते होंगे जवाब

Shailjakant Mishra
Sep 05, 2025

यूपी की पहचान

उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, यह बात आप भी जानते होंगे. कुछ जिलों के इतिहास और खूबियों और खास पहचान के बारे में भी आपने सुना होगा.

यूपी "रणभूमि का शहर"

लेकिन क्या आपको पता है यूपी का कौन सा जिला "रणभूमि का शहर" के नाम से जाना जाता है. आइए जानते हैं इस जिले के बारे में.

फतेहपुर

उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला "रणभूमि का शहर" के नाम से पहचाना जाता है. आइए जानते हैं इसके पीछे क्या वजह है.

आजादी में अहम भूमिका

1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में जिला अहम योगदान रहा. इसके अलावा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी जिले की भूमिका अहम रही.

52 क्रांतिकारियों को फांसी

फतेहपुर ही वजह है जहां आजादी की लड़ाई लड़ने वाले 52 क्रांतिकारियों को इमली के पेड़ से लटकाकर फांसी दी गई थी.

52 इमली पेड़

फतेहपुर में आज इसी जगह को 52 इमली पेड़ के नाम से जाना जाता है.

फतेहपुर इतिहास

फतेहपुर को 1826 में जिले का दर्जा मिला. 199 साल पहले इलाहाबाद और कानपुर जिले में फतेहपुर के परगना शामिल थे.

फतेहपुर की जनसंख्या

जनगणना 2011 के अनुसार जिले का क्षेत्रफल 406499 वर्ग किमी है और जनसंख्या 2632733 है. जिसमें 1248011 महिलायें और 1384722 पुरूष हैं.

डिस्क्लेमर

लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

