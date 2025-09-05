यूपी का कौन सा जिला कहलाता है रणभूमि का शहर? GK के धुरंधर भी नहीं जानते होंगे जवाब

उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, यह बात आप भी जानते होंगे. कुछ जिलों के इतिहास और खूबियों और खास पहचान के बारे में भी आपने सुना होगा.
लेकिन क्या आपको पता है यूपी का कौन सा जिला "रणभूमि का शहर" के नाम से जाना जाता है. आइए जानते हैं इस जिले के बारे में.
उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला "रणभूमि का शहर" के नाम से पहचाना जाता है. आइए जानते हैं इसके पीछे क्या वजह है.
1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में जिला अहम योगदान रहा. इसके अलावा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी जिले की भूमिका अहम रही.
फतेहपुर ही वजह है जहां आजादी की लड़ाई लड़ने वाले 52 क्रांतिकारियों को इमली के पेड़ से लटकाकर फांसी दी गई थी.
फतेहपुर में आज इसी जगह को 52 इमली पेड़ के नाम से जाना जाता है.
फतेहपुर को 1826 में जिले का दर्जा मिला. 199 साल पहले इलाहाबाद और कानपुर जिले में फतेहपुर के परगना शामिल थे.
जनगणना 2011 के अनुसार जिले का क्षेत्रफल 406499 वर्ग किमी है और जनसंख्या 2632733 है. जिसमें 1248011 महिलायें और 1384722 पुरूष हैं.
