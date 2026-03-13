‘पहाड़ों का गेटवे’ है यूपी का ये जिला, यहीं हैं द्रौपदी का जन्मस्थान!

यूपी अपने पूरे इतिहास और परम्पराओं के विरासत के लिए दुनियां में प्रमुख स्थान बना कर रखा हुआ हैं. लेकिन आज हम यह जानेंगे कि यूपी का कौन-सा जिला पहाड़ों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है.आइये जानते हैं...
यूपी जिस तरह से अपने एतिहासिक संस्कृति के लिए जाना जाता हैं. ऐसे में पहाड़ों का प्रवेश द्वार भी यही हैं जो यूपी के बरेली जिले में आता हैं
बरेली का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है. जहाँ यह द्रौपदी के जन्मस्थान पांचाल राज्य और अहिच्छत्र के रूप में प्रसिद्ध था. बाद में, 1537 ई. में राजा जगत सिंह के बेटों (बांसदेव और बरलदेव) द्वारा आधुनिक शहर बसाया गया, जो बाद में रूहेलों, अवध के नवाबों और अंग्रेजों के नियंत्रण में आया.
यूपी का यह जिला उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के पास है. वहीं, यहां से पहुंचने के लिए सड़क मार्ग भी सुगम बना हुआ है. यहां से हम उत्तराखंड के नैनीताल,भीमताल, अल्मोड़ा हल्द्वानी और रानीखेत जाने वाले लोग बरेली पहुंचकर आगे बढ़ते हैं.
यूपी में लंबे समय से पहाड़ी इलाके के लोगों द्वारा अलग राज्य की मांग उठाई जा रही थी. इसे लेकर कई बड़े आंदोलन हुए, जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा और बाद में नवंबर, 2000 में उत्तर प्रदेश को विभाजित कर उत्तरांचल के रूप में एक नए राज्य के गठन का फैसला किया गया.
यूपी राजनीती से लेकर अपने खान पान और अपने विकास, इमारतों लेकर तो जाना ही जाता हैं वही देखा जाय तो यहां सबसे ज्यादा जिला हैं जो भारत में इसे पहला राज्य बनाता हैं और ऐसे में यह राज्य उत्तराखंड से भी अपनी सीमा साझा करता है.
लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.