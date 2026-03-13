‘पहाड़ों का गेटवे’ है यूपी का ये जिला, यहीं हैं द्रौपदी का जन्मस्थान!

बरेली का इतिहास क्या ?

बरेली का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है. जहाँ यह द्रौपदी के जन्मस्थान पांचाल राज्य और अहिच्छत्र के रूप में प्रसिद्ध था. बाद में, 1537 ई. में राजा जगत सिंह के बेटों (बांसदेव और बरलदेव) द्वारा आधुनिक शहर बसाया गया, जो बाद में रूहेलों, अवध के नवाबों और अंग्रेजों के नियंत्रण में आया.