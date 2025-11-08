यूपी में कहां पड़ती है सबसे ज्यादा सर्दी? देहरदून- मसूरी भी फेल, न्यूनतम तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड!

उत्तर प्रदेश में सर्दी का मौसम आमतौर पर बीच नवंबर से शुरू होता है और फरवरी के आखिर तक रहता है.
उत्तर प्रदेश में पहाड़ी इलाकों की तरह बर्फ तो नहीं पड़ती, लेकिन सर्दी खूब पड़ती है. यूपी के पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए यह सबसे अच्छा मौसम होता है.
यूपी में सर्दियों में आमतौर पर तापमान यूं तो 7°C से 23°C के बीच रहता है, लेकिन कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान 3-4°C तक गिर जाता है.
यूपी में सर्दियों में पारा कभी-कभी 0°C तक गिर जाता है. हाल के वर्षों में 13 जनवरी 2013 को कानपुर में -1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था.
अब सवाल ये कि यूपी में सबसे ज्यादा सर्दी कौन से जिलों में पड़ती है तो इसका जवाब है मुजफ्फरनगर और बरेली. हालांकि अलग-अलग समय पर अलग-अलग जिले ठंडे रहते हैं.
23 दिसंबर 1990 को मुजफ्फरनगर में अब तक का सबसे कम तापमान -2.6°C (27.3°F) दर्ज किया गया था. जो देहरादून और मसूरी से भी कम है.
बरेली में दिसंबर 2020 में ऐतिहासिक निम्नतम तापमान 3.3°C रहा था और दिसंबर 2023 में 4.6°C दर्ज किया गया.
यूपी के मुजफ्फरनगर और बरेली के अलावा कानपुर, आगरा, झांसी, इटावा और मेरठ में भी सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ती है.
