यूपी में कहां पड़ती है सबसे ज्यादा सर्दी? देहरदून- मसूरी भी फेल, न्यूनतम तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड!

Nov 08, 2025

यूपी में सर्दी का मौसम

उत्तर प्रदेश में सर्दी का मौसम आमतौर पर बीच नवंबर से शुरू होता है और फरवरी के आखिर तक रहता है.

बर्फ नहीं लेकिन सर्दी खूब

उत्तर प्रदेश में पहाड़ी इलाकों की तरह बर्फ तो नहीं पड़ती, लेकिन सर्दी खूब पड़ती है. यूपी के पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए यह सबसे अच्छा मौसम होता है.

यूपी में औसतन सर्दी

यूपी में सर्दियों में आमतौर पर तापमान यूं तो 7°C से 23°C के बीच रहता है, लेकिन कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान 3-4°C तक गिर जाता है.

सबसे ज्यादा सर्दी

यूपी में सर्दियों में पारा कभी-कभी 0°C तक गिर जाता है. हाल के वर्षों में 13 जनवरी 2013 को कानपुर में -1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था.

किस जिले में सबसे ज्यादा सर्दी

अब सवाल ये कि यूपी में सबसे ज्यादा सर्दी कौन से जिलों में पड़ती है तो इसका जवाब है मुजफ्फरनगर और बरेली. हालांकि अलग-अलग समय पर अलग-अलग जिले ठंडे रहते हैं.

देहरादून और मसूरी से भी ठंडा

23 दिसंबर 1990 को मुजफ्फरनगर में अब तक का सबसे कम तापमान -2.6°C (27.3°F) दर्ज किया गया था. जो देहरादून और मसूरी से भी कम है.

बेरली का ऐतिहासिक रिकॉर्ड

बरेली में दिसंबर 2020 में ऐतिहासिक निम्नतम तापमान 3.3°C रहा था और दिसंबर 2023 में 4.6°C दर्ज किया गया.

यूपी के दूसरे ठंडे शहर

यूपी के मुजफ्फरनगर और बरेली के अलावा कानपुर, आगरा, झांसी, इटावा और मेरठ में भी सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ती है.

Disclaimer

लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

