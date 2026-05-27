आगरा नहीं यहां है यूपी का सबसे बड़ा किला, 500 साल से ज्यादा पुराना इतिहास; फिलहाल है सेना का ठिकाना

Pradeep Kumar Raghav
May 27, 2026

यूपी के किले

उत्तर प्रदेश का इतिहास काफी समृद्ध हैं. यहां मुगल बादशाहों, बुंदेलखंड के राजाओं और प्राचीन शासकों ने अपने-अपने शासन काल में कई प्रसिद्ध और ऐतिहासिक किले बनवाए.

यूपी के प्रसिद्ध किले

आगरा का किला, बांदा का कालिंजर किला, प्रयागराज में अकबर का किला, झांसी में राजा बीरदेव सिंह का किला और मिर्जापुर में चुनार का किला यूपी के प्रसिद्ध किले हैं

किलों का रोचक इतिहास

सभी प्रसिद्ध किलों की अपनी खासियत और रोचक इतिहास है. लेकिन क्या आप जानते हैं यूपी का सबसे बड़ा किला कहां और इसे किसने बनवाया था.

यूपी का सबसे बड़ा किला

मुगल बादशाह अकबर ने 1583 में संगम के किनारे प्रयागराज का किला बनवाया था. कहा जाता है यह किला यूपी का सबसे बड़ा किला है.

प्रयागराज किले की खासियत

प्रयागराज का किला अपनी विशिष्ट बनावट, निर्माण, शिल्पकारिता के लिए जाना जाता है. किले में लगा अक्षय वट लोगों के बीच खास आकर्षण है, जिसे हाल में पर्यटकों के लिए खोला गया.

कब देखें किला

प्रयागराज के किले को देखने के लिए किसी भी मौसम में जा सकता है, क्योंकि यह संगम तट पर है इसलिए सुबह-शाम यहां आनंद की अनुभूति होती है.

कैसे जाएं

यह प्रयागराज रेलवे स्टेशन से महज आठ किलोमीटर की दूरी पर हैं. स्टेशन से सीधे टैक्सी और ऑटो संगम किले के लिए हमेशा उपलब्ध रहती हैं.

किले में क्या देखें

विशाल परिसर और महत्व के कारण इस किले के अधिकांश हिस्से का नियंत्रण भारतीय सेना (ऑर्डनेंस डिपो) के पास है, हालांकि इसके कुछ हिस्से जैसे अक्षय वट और पातालपुरी मंदिर पर्यटकों के लिए खुले रहते हैं.

Disclaimer

लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

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