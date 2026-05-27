किले में क्या देखें

विशाल परिसर और महत्व के कारण इस किले के अधिकांश हिस्से का नियंत्रण भारतीय सेना (ऑर्डनेंस डिपो) के पास है, हालांकि इसके कुछ हिस्से जैसे अक्षय वट और पातालपुरी मंदिर पर्यटकों के लिए खुले रहते हैं.