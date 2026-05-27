उत्तर प्रदेश का इतिहास काफी समृद्ध हैं. यहां मुगल बादशाहों, बुंदेलखंड के राजाओं और प्राचीन शासकों ने अपने-अपने शासन काल में कई प्रसिद्ध और ऐतिहासिक किले बनवाए.
आगरा का किला, बांदा का कालिंजर किला, प्रयागराज में अकबर का किला, झांसी में राजा बीरदेव सिंह का किला और मिर्जापुर में चुनार का किला यूपी के प्रसिद्ध किले हैं
सभी प्रसिद्ध किलों की अपनी खासियत और रोचक इतिहास है. लेकिन क्या आप जानते हैं यूपी का सबसे बड़ा किला कहां और इसे किसने बनवाया था.
मुगल बादशाह अकबर ने 1583 में संगम के किनारे प्रयागराज का किला बनवाया था. कहा जाता है यह किला यूपी का सबसे बड़ा किला है.
प्रयागराज का किला अपनी विशिष्ट बनावट, निर्माण, शिल्पकारिता के लिए जाना जाता है. किले में लगा अक्षय वट लोगों के बीच खास आकर्षण है, जिसे हाल में पर्यटकों के लिए खोला गया.
प्रयागराज के किले को देखने के लिए किसी भी मौसम में जा सकता है, क्योंकि यह संगम तट पर है इसलिए सुबह-शाम यहां आनंद की अनुभूति होती है.
यह प्रयागराज रेलवे स्टेशन से महज आठ किलोमीटर की दूरी पर हैं. स्टेशन से सीधे टैक्सी और ऑटो संगम किले के लिए हमेशा उपलब्ध रहती हैं.
विशाल परिसर और महत्व के कारण इस किले के अधिकांश हिस्से का नियंत्रण भारतीय सेना (ऑर्डनेंस डिपो) के पास है, हालांकि इसके कुछ हिस्से जैसे अक्षय वट और पातालपुरी मंदिर पर्यटकों के लिए खुले रहते हैं.
लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.