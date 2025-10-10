इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य.. अकबर जैसा बादशाह आखिर अनपढ़ क्यों रह गया?

Zee Media Bureau
Oct 10, 2025

Mughal Akbar History

मुगल बादशाह अकबर का पूरा नाम जलालउद्दीन मोहम्मद अकबर था. वह मुगल वंश का तीसरा शासक था. सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर का पौत्र और नासिरुद्दीन हुमायूं का बेटा था. 4 साल की उम्र में ही हुमायूं ने अकबर को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक की ड्यूटी लगा दी थी. लाख कोशिशों के बावजूद अकबर पढ़ना-खिलना नहीं सीख पाए. आइये जानते अकबर के अनपढ़ रहने की वजह?...

अकबर कितना पढ़ा-लिखा?

जानकारी के मुताबिक, अकबर का जन्‍म 15 अक्‍टूबर 1542 को अमरकोट (अब पाकिस्‍तान) में हुआ था. 4 साल की उम्र में ही हुमायूं ने अकबर के लिए एक शिक्षक नियुक्‍त कर दिया था.

पहला शिक्षक कौन?

हुमायूं ने मुल्‍लाजादा मुल्‍ला असमुद्दीन को अकबर का पहला शिक्षक नियुक्‍त किया. असमुद्दीन की कई कोशिशों के बावजूद अकबर पढ़ना-लिखना नहीं सीख पाए.

कई किताबों में ये जिक्र

मुगल बादशाह अकबर क्यों अनपढ़ रह गए, इसकी भी एक वजह है. कई इतिहासकारों ने इसकी वजह का जिक्र अपनी किताबों में किया है.

अकबर क्‍यों अनपढ़ रहा

इतिहासकार एंड्रे विंक लिखते हैं कि लंबे समय तक चली कोशिशों के बाद कई शिक्षक अकबर को पढ़ाने-लिखाने में असफल रहे.

भारतीय सभ्‍यता सिखाई गई

बचपन में ही अकबर का यह हाल देखकर पिता हुमायूं ने उन्हें दूसरे देश तक भेजा, लेकिन कोई हल नहीं निकला. इसके बाद हुमायूं ने उन्‍हें भारतीय सभ्‍यता और रीति-रिवाज की शिक्षा दिलवाई.

ये भी कोशिश की गई

अकबर को लकड़ी की कारीगरी सिखाई गई. इसके अलावा मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग दी गई. सैन्य अभियानों में शामिल किया गया.

अनपढ़ होने की वजह?

अकबर के अनपढ़ होने के पीछे को लेकर कई इतिहासकरों ने इसकी वजह एक विकार को बताया, जिसे डिस्लेक्सिया कहा जाता है.

पढ़ने-लिखने में असफल

यह ऐसी बीमारी होती है जिसमें बच्चा अक्षरों को पहचान नहीं पाता. यही वजह रही कि अकबर पढ़ने-लिखने में असफल रह गए.

बीमारी बनी बाधा

इतना ही नहीं इतिहासकार एलेन का कहना था कि बादशाह अकबर की बीमारी ही पढ़ाई-लिखाई में बाधा बनी थी. हालांकि कुछ इतिहास ये भी मानते हैं कि 13 साल की उम्र में ही गद्दी संभाल ली थी. युद्ध की वजह से अनपढ़ रह गए.

डिस्लेक्सिया के लक्षण?

डिस्लेक्सिया से पीड़ित लोगों को पढ़ने की समझ, बात करने और शब्दों की पहचान करने में परेशानी हो सकती है. उनकी लिखावट भी गड़बड़ हो सकती है.

ये गलत‍ियां

बात करने के दौरान गलतियां हो सकती हैं और निर्देशों का पालन करने में परेशानी हो सकती है. डिस्लेक्सिया मस्तिष्क के उन हिस्सों में अंतर के कारण होता है जो भाषा को संसाधित करते हैं.

डिस्क्लेमर

लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि स्वयं करें. जी यूपीयूके सही होने का दावा या पुष्टि नहीं करता. तस्‍वीरें AI जनरेटेड हैं.

VIEW ALL

हर शहर में मिलेंगे थप्‍पड़ के मजेदार नाम, जानें यूपी के 5 शहरों में क्या है झन्‍नाटेदार नाम?

यूपी का 'चमत्कारिक' मंदिर! करता है मानसून की सटीक भविष्यवाणी, 4000 साल पुराना इतिहास

शर्ट में कॉलर के नीचे क्यों लगे होते हैं बटन, 99 फीसदी नहीं जानते सही जवाब

शर्ट में पीछे की ओर क्यों लगा होता है लूप, क्या आप भी करते है फैशन समझने की भूल
Read Next Story