उत्तराखंड क्यों कहलाता है देवभूमि? देवताओं की नगरी का रहस्य छिपा है इस ग्रंथ में

स्कंद पुराण का मानसखंड

स्कंद पुराण के मानसखंड में नैनीताल, चम्पावत, जौलजीबी, पिथौरागढ़ आदि का वर्णन है. इसे मानसरोवर से जोड़ा गया है और इस खंड में अनेक तीर्थों, नदियों और पर्वतों की महिमा कही गई है.