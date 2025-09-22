उत्तराखंड क्यों कहलाता है देवभूमि? देवताओं की नगरी का रहस्य छिपा है इस ग्रंथ में

उत्तर भारत के हिमालय क्षेत्र में बसा उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, नदी, झरनों और वन्य संपदा के चलते पर्यटन स्थलों के लिए मशहूर है.
प्रकृति की खूबसूरती के अलावा उत्तराखंड में दर्जनों प्रमुख मंदिर, पवित्र नदियों के अलावा चार धाम- केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हैं.
उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा स्नान और तमाम मंदिर में दर्शन के लिए हर रोज बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री और सैलानी पहुंचते हैं.
ऋषिकेश की गंगा आरती और योग सेंटर दुनियाभर के सैलानियों में मशहूर हैं. यहां बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी आते हैं.
सनातन धर्म के 18 पुराणों में सबसे प्रमुख स्कंद पुराण में दो खंड हैं- केदारखंड (गढ़वाल) और मानसखंड (कुमाऊँ). जानते हैं इनमें क्या बताया गया है.
स्कंद पुराण का केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र, विशेषकर केदारनाथ और आसपास की पर्वतीय भूमि को समर्पित है. जिसमें कई तीर्थ स्थल और मंदिर आते हैं.
केदारनाथ भगवान शिव के निवास के रूप में जाना जाता है. इस मोझदायिनी भूमि भी कहा जाता है. तमाम मौसमी परेशानियों के बावजूद हर वर्ष यहां लाखों श्रद्धालु दर्शन को आते हैं.
स्कंद पुराण के मानसखंड में नैनीताल, चम्पावत, जौलजीबी, पिथौरागढ़ आदि का वर्णन है. इसे मानसरोवर से जोड़ा गया है और इस खंड में अनेक तीर्थों, नदियों और पर्वतों की महिमा कही गई है.
स्कंद पुराण बताता है कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पहचान वेद-पुराणों में हजारों वर्षों से मौजूद है. इसलिए इसे देवभूमि कहा जाता है.
