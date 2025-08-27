नोएडा के 10 अरबपति.. 7600 करोड़ तक की दौलत, देखें कौन है लिस्ट में नंबर-1

इन्फो एज (Info Edge) के प्रबंध निदेशक और सीईओ हितेश ओबेरॉय की कुल संपत्ति करीब 7600 करोड़ रुपये है.
इंडियामार्ट (IndiaMART) के संस्थापक और सीईओ दिनेश चंद्र अग्रवाल की संपत्ति लगभग 5400 करोड़ रुपये है.
पॉलिसी बाज़ार (Policy Bazaar) के सह-संस्थापक और सीईओ यशिश दहिया की नेटवर्थ करीब 4100 करोड़ रुपये है.
इंडियामार्ट के सह-संस्थापक और निदेशक बृजेश अग्रवाल लगभग 3700 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं.
एडुगोरिल्ला (EduGorilla) के संस्थापक और सीईओ रोहित मंग्लिक की कुल संपत्ति करीब 3200 करोड़ रुपये है.
मायऑपरेटर (MyOperator) के सह-संस्थापक और सीईओ अंकित गुप्ता की नेटवर्थ लगभग 2800 करोड़ रुपये है.
इनॉव8 (Innov8) के संस्थापक डॉ. रितेश मलिक की संपत्ति करीब 2500 करोड़ रुपये है.
ग्रोफर्स (अब ब्लिंकिट) के सह-संस्थापक सौरभ कुमार की नेटवर्थ लगभग 2300 करोड़ रुपये बताई जाती है.
नियरबाय (Nearbuy) के सह-संस्थापक अंकुर वारिकू लगभग 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति रखते हैं.
शॉपक्लूज (ShopClues) और ऑनलाइन ऑटोमोबाइल मार्केटप्लेस ड्रूम (Droom) के संस्थापक संदीप अग्रवाल की संपत्ति करीब 1800 करोड़ रुपये है.
लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.