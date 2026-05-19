उत्तराखंड के ऋषिकेश के पास ये टॉप 5 जगहें घूमना न भूलें, वरना पछताएंगे

Pooja Singh
May 19, 2026

परफेक्ट डेस्टिनेशन

अगर आप योग और ध्यान केंद्रों के साथ-साथ गंगा नदी के किनारे की नेचुरल ब्यूटी के शौकीन हैं, तो ऋषिकेश आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है.

कम भीड़भाड़ वाली जगहें

आप ऋषिकेश के आसपास कुछ अलग और कम भीड़भाड़ वाली जगहों की खोज में हैं, तो ये पांच जगहें आपकी लिस्ट में जरूर होने चाहिए.

कुंजापुरी मंदिर

यह मंदिर ऋषिकेश से 25 किलोमीटर दूर है. आप यहां से सूर्योदय और सूर्यास्त देख सकते हैं. यहां से पहाड़ों की खूबसूरती देखने लायक है.

नीर गड्डू वाटरफॉल

यह वाटरफॉल ऋषिकेश से सिर्फ 5 किलोमीटर पर है. इसका ठंडा पानी और शांत वातावरण आपको अलग ही सुकून देगा.

गरुड़ चट्टी

ये खूबसूरत जगह ऋषिकेश से 6 किलोमीटर दूर है. आपको यहां के पानी का झरना और हरियाली बहुत पसंद आएगी.

पतना वाटरफॉल

इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन यहां पहुंचने पर आपको जो खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा, वो आपकी सारी मेहनत वसूल कर देगा.

जांकी चट्टी

यह भी ऋषिकेश से कुछ ही दूर है. आपको यहां की शांति और हरियाली खूब भाएगी.

लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है. एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

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