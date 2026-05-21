5 राज्यों की सरहद से जुड़ा यूपी का ये अनोखा जिला... नाम जानते हैं?

कहां बसा है ये जिला?

सोनभद्र मूल रूप से खनिज भंडार के लिए जाना जाता है. यह उत्तर प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में है और इसे अक्सर 'ऊर्जांचल' कहा जाता है. 2011 की जनगणना के मुताबिक सोनभद्र की आबादी 1, 862, 559 है.