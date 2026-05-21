5 राज्यों की सरहद से जुड़ा यूपी का ये अनोखा जिला... नाम जानते हैं?

Pooja Singh
May 21, 2026

यूपी के फेमस जिले

उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले, गांव या शहर हैं, जो अपनी अलग-अलग खासियत के चलते फेमस हैं.

खूबसूरती भी कम नहीं

ऐसा ही एक जिला है जो पांच राज्यों से घिरा हुआ है. इसके अलावा ये खूबसूरती के मामले में भी किसी से कम नहीं है.

पांच राज्यों से घिरा है ये जिला

सोनभद्र, भारत का इकलौता जिला है, जो यूपी का सीमांत राज्य होने के साथ इसकी सीमा 4 अन्य राज्यों को छूती है.

इस जिले की सीमा

बिहार के कैमूर और रोहतस से इस जिले की सीमा लगती है.

सोनभद्र की सीमा

झारखंड के गढ़वा से भी सोनभद्र की सीमा लगती है. जबकि, छत्तीसगढ़ के कोरिया से भी इस जिले की सीमा लगती है.

एमपी का ये जिला

मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला भी इसका पड़ोसी है. कुल मिलाकर सोनभद्र जिला यूपी, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार बॉर्डर पर है.

कहां बसा है ये जिला?

सोनभद्र मूल रूप से खनिज भंडार के लिए जाना जाता है. यह उत्तर प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में है और इसे अक्सर 'ऊर्जांचल' कहा जाता है. 2011 की जनगणना के मुताबिक सोनभद्र की आबादी 1, 862, 559 है.

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