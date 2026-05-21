यूपी के इन 5 जिलों में मिलेगा 'पहाड़ी' सुकून, हिमाचल-कश्मीर भूल जाएंगे!

सहारनपुर ही 'बादशाही बाग'

आपको बता दें कि सहारनपुर ही 'बादशाही बाग' के नाम से जाना जाता है. यह शहर शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में बसा है. यहां घूमने के लिए एक ही दिन काफी है. बादशाह शिकारगृह, यमुना का किनारा, वाटरफॉल, शाकुंभरी देवी मंदिर और पंचमुखी मंदिर सहारनपुर में घूमने की प्रमुख जगह हैं.