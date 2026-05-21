यूपी के इन 5 जिलों में मिलेगा 'पहाड़ी' सुकून, हिमाचल-कश्मीर भूल जाएंगे!

इस भीषण गर्मी में अगर आप हिमाचल, कश्मीर या उत्तराखंड के किसी हिल स्टेशन जैसा आनंद लेना चाहते हैं तो यूपी में ऐसी कई जगह हैं जहां जाने के लिए ना तो आपकी लंबा सफर तय करना होगा और साथ खर्चा भी ज्यादा नहीं होगा.जानिए ?
यूपी में ऐसी कई जगह हैं जो किसी हिल स्टेशन से कम नहीं हैं. यहां आपको हरियाली, झील, नदी, झरने और धार्मिक स्थलों में खूब सुकून और शांति का अनुभव होगा.
सोनभद्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए यूपी ही नहीं दूसरे प्रदेशों में भी मशहूर है. देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने सोनभद्र को 'भारत का स्वीट्जरलैंड' बताया था.
सोनभद्र में झरने, बांध और किलों के अलावा एडवेंचर एक्टिविटी के लिए भी कई जगह हैं. विजयगढ़ किला, अगोरी किला, वीर लोरिक पत्थर, रिहंद बांध और मुख्खा फॉल्स और कैमूर वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी सोनभद्र की कुछ प्रमुख जगह हैं जहां आप एन्जॉय कर सकते हैं.
चित्रकूट विंध्या पर्वतों में बसा है और इसका इतिहास रामायण काल से जुड़ा है. चित्रकूट में वैसे धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल ज्यादा हैं लेकिन यहां कई जगह ऐसी हैं जहां प्राकृतिक सौंदर्य भी कमाल का है.
उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड विकास की राह पर अग्रसर है और यहां का टूरिज्म भी अब रफ्तार पकड़ रहा है. महोबा में शांत झीले, हरी-भरी पहाड़ियां और कई धार्मिक स्थल जो प्रकृति प्रेमी सैलानियों को खूब लुभाते हैं.
पहाड़ियों, प्रकृति प्रेमियों, झरनों और धार्मिक स्थलों पर घूमने के शौकीनों के लिए मिर्जापुर माकूल जगह है. मिर्जापुर में आप टांडा वॉटरफॉल, विंधम वॉटरफॉल, त्रिदेवी मंदिर, कालिकोह मंदिर, चुनार किला, लखनिया झरना, और रामेश्वर धाम की सैर कर सकते हैं.
आपको बता दें कि सहारनपुर ही 'बादशाही बाग' के नाम से जाना जाता है. यह शहर शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में बसा है. यहां घूमने के लिए एक ही दिन काफी है. बादशाह शिकारगृह, यमुना का किनारा, वाटरफॉल, शाकुंभरी देवी मंदिर और पंचमुखी मंदिर सहारनपुर में घूमने की प्रमुख जगह हैं.
लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.