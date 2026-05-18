बरेली के पास ये खूबसूरत हिल स्टेशन गर्मी से देंगे राहत, कम बजट में पहाड़ों की भरपूर मौज

Hill Station Near Bareilly

उत्तर प्रदेश में इन दिनों आसमान से आग की बारिश हो रही है. लू और हीटवेव का अलर्ट है. वहीं, स्कूलों में भी बच्चों की छुट्टियां पड़ने वाली हैं. ऐसे में फैमिली ट्रिप का प्लान कर सकते हैं. आइए जानते हैं बरेली के पास फेमस हिल स्टेशन कौन से हैं?.