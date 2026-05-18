बरेली के पास ये खूबसूरत हिल स्टेशन गर्मी से देंगे राहत, कम बजट में पहाड़ों की भरपूर मौज

उत्तर प्रदेश में इन दिनों आसमान से आग की बारिश हो रही है. लू और हीटवेव का अलर्ट है. वहीं, स्कूलों में भी बच्चों की छुट्टियां पड़ने वाली हैं. ऐसे में फैमिली ट्रिप का प्लान कर सकते हैं. आइए जानते हैं बरेली के पास फेमस हिल स्टेशन कौन से हैं?.
उत्तराखंड के हिमालय पर स्थित अल्मोड़ा शहर फेमस हिल स्टेशन के लिए फेमस है. बरेली से अल्मोड़ा की दूरी 189 किलोमीटर है, जहां आप 5 घंटे 19 मिनट में ड्राइव करके पहुंच सकते हैं.
नैनीताल से 23 किलोमीटर दूर भीमताल पहाड़ों पर बसा है. 1370 मीटर की ऊंचाई पर बसे भीमताल में खूबसूरत झील का मजा ले सकते हैं.
ओक, देवदार और झाड़ियों के घने जंगल से घिरा भीमताल फेमस हिल स्टेशन है. बरेली से भीमताल की दूरी 127.8 किलोमीटर है, जहां आप 3 घंटे 15 मिनट में ड्राइव करके पहुंच सकते हैं.
एबट माउंट के बारे में कम ही लोग जानते हैं. उत्तराखंड के चंपावत जिले में मौजूद एबट माउंट एक बेहद ही हसीन और शानदार हिल स्टेशन है.
समुद्र तल से करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद एबट माउंट पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं. बरेली से एबट माउंट की दूरी करीब 229 किलोमीटर है. यह सीजन सबसे बेस्ट माना जाता है.
पौड़ी जिले में स्थित लैंसडाउन में इन दिनों बर्फबारी का मजा ले सकते हैं. गर्मी के मौसम में यहां जन्नत जैसा नजारा देखने को मिल सकता है.
बरेली से लैंसडाउन की दूरी करीब 263 किलोमीटर है. यहां चार से पांच घंटे में आप पहुंच सकते हैं. यहां घूम लिया तो यादगार ट्रिप बन जाएगी.
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