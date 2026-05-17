सहारनपुर से कुछ ही घंटों की दूरी पर है ये हिल स्टेशन, भूल जाएंगे कुल्लू मनाली

Amitesh Pandey
May 17, 2026

Hill Station Near Saharanpur

यूपी में भीषण गर्मी पड़ रही है. वहीं, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है. गर्मी से राहत पाने के लिए हिल स्टेशन घूमने का प्लान बना सकते हैं. आइए जानते हैं सहारनपुर के पास हिल स्टेशन?.

कई हिल स्टेशन

सहारनपुर से कुछ ही घंटों की दूरी पर कई हिल स्टेशन मौजूद हैं. यहां आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. इन दिनों यहां घूमने के लिए सबसे अच्छा सीजन माना जाता है.

अल्मोड़ा

सहारनपुर से अल्मोड़ा की दूरी 355 KM है. कुमायूं की पहाड़ियों पर बसा ये हिल स्टेशन किसी जन्नत से कम नहीं है. यहां बर्फबारी का मजा ले सकते हैं.

लैंसडाउन

सहारनपुर से पौड़ी जिले में स्थित लैंसडाउन की दूरी 166 KM है. लैंसडाउन पर इन दिनों बेहतरीन मौसम बना है. कश्मीर भी भूल जाएंगे.

नैनीताल

झील-झरनों के साथ देवादार के पेड़ से घिरे नैनीताल की हसीन वादियों का नजारा देखने लायक होता है.

मसूरी

सहारनपुर से 102 KM दूर स्थित मसूरी की गिनती प्रसिद्ध हिल स्टेशनों में होती है. इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है.

कहां घूमें

मसूरी में आप मॉल रोड, मसूरी झील, गन हिल, लाल टिब्बा दर्शनीय स्थल, गन हिल पॉइंट जैसी जगहों को जरूरी देखने जाएं.

डिस्क्लेमर

लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि स्वयं करें. जी यूपीयूके सही होने का दावा या पुष्टि नहीं करता. तस्‍वीरें हूबहू होने की दावा नहीं करते.

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