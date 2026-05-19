भीषण गर्मी पड़ रही है और बच्चों के स्कूल की छुट्टियां भी हो चुकी है. गर्मी से बचने के लिए ज्यादातर लोग किसी हिल स्टेशन जा रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं.
जैसे ही हिल स्टेशन की बात आती है उत्तर भारत में रहनेवालों के दिमाग में कश्मीर, उत्तराखंड के ऊंचे इलाके और कश्मीर की वादियों की तस्वीर उभरती है.
बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ हिल स्टेशन हैं, जहां कश्मीर और ऊंचे पर्वतीय इलाकों की तरह बर्फ तो नहीं दिखती लेकिन प्राकृतिक सुंदरता और ठंडक का आनंद जरूर लिया जा सकता है.
उत्तर प्रदेश के मैदानी और पठारी हिस्सों में चित्रकूट, महोबा, गोखर हिल (चित्रकूट के पास) और मणि पर्वत (अयोध्या) जैसे बेहतरीन 'मिनी हिल स्टेशन' मौजूद हैं
यह विंध्य पर्वतमाला की गोद में बसा है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक शांति के लिए जाना जाता है. यहां की गुप्त गोदावरी गुफाएं और मंदाकिनी नदी का किनारा बेहद सुकूनदायक है.
इसे 'झीलों और पहाड़ियों की भूमि' कहा जाता है. यहां की प्राकृतिक हरियाली, मदन सागर और विजय सागर झीलें पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती हैं.
चित्रकूट के पास स्थित यह जगह रॉक क्लाइम्बिंग और शानदार पिकनिक के लिए एक बेहतरीन जगह है.
अयोध्या में स्थित यह छोटी पहाड़ी प्राकृतिक दृश्यों और फोटोग्राफी के लिए एक बेहतरीन और शांत जगह है. इसके अलावा, राज्य की सीमा से सटे उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध हिल स्टेशन आसानी से घूमे जा सकते हैं.
उत्तर प्रदेश के सबसे नजदीकी प्रसिद्ध हिल स्टेशन नैनीताल, मसूरी (पहाड़ों की रानी) और मुक्तेश्वर हैं, जो शांतिपूर्ण वातावरण और हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के नज़ारों के लिए यह जाने जाते हैं.
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