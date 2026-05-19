यूपी में भी हिल स्टेशन

बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ हिल स्टेशन हैं, जहां कश्मीर और ऊंचे पर्वतीय इलाकों की तरह बर्फ तो नहीं दिखती लेकिन प्राकृतिक सुंदरता और ठंडक का आनंद जरूर लिया जा सकता है.