अकबर के नौ रत्नों में एक

मुगल शासक अकबर के दरबार में नौ रत्न (अलग-अलग कला और विद्या में माहिर) थे, बीरबल उन्ही में से एक थे, मुगल इतिहास में उन्हें बहुत ही तेज दिमाग और चतुर इंसान बताया गया है.