बीरबल की खिचड़ी

बीरबल ने खिचड़ी कहां बनाई थी? इससे पहले आपको बता दें कि बीरबल कौन थे.

अकबर के नौ रत्नों में एक

मुगल शासक अकबर के दरबार में नौ रत्न (अलग-अलग कला और विद्या में माहिर) थे, बीरबल उन्ही में से एक थे, मुगल इतिहास में उन्हें बहुत ही तेज दिमाग और चतुर इंसान बताया गया है.

बीरबल ने खिचड़ी क्यों बनाई

दरअसल बीरबल ने खिचड़ी खाने के लिए नहीं बनाई थी, वो तो बादशाह अकबर को अपनी खिचड़ी की कहानी से समझाना चाहते थे.

अकबर का ऐलान

अकबर ने मुनादी की थी जो रात भर यमुना के पानी में खड़ा रहेगा उसे थैलीभर मोहरें इनाम में दी जाएंगी.

रात भर पानी में खड़ा रहा धोबी

एक धोबी मुनादी सुन अकबर के महल के पास से गुजरती यमुना के पानी में रात भर खड़ा रहा है, और सुबह को इनाम मांगने पहुंच गया.

अकबर का धोबी से सवाल

अकबर ने धोबी से कहा कि तुमने सारी रात बगैर सोए यमुना के पानी में खड़े होकर कैसे बिता दी? तो धोबी का जवाब हैरान करने वाला था.

महल के दीपक से गर्मी!

धोबी ने बताया कि वो महल में जलते दीपक को देखते हुए पूरी रात यमुना के पानी में खड़ा रहा और सर्दी का एहसास नहीं हुआ.

इनाम से इनकार

अकबर ने धोबी से कहा कि तुम मेरे महल के दीपक से गर्मी ले रहे थे इसलिए तुम्हे कोई इनाम नहीं मिलेगा. बीरबल इस पूरे वाकये के दौरान दरबार में थे.

खिचड़ी कैसे बनाई

बेचारे धोबी को इनाम नहीं मिलने पर बीरबल ने अकबर को सीख देने के लिए यमुना किनारे आग जलाकर उसके काफी ऊपर एक बांस में हांडी बांधकर खिचड़ी बनाना शुरु किया.

अकबर ने खुद देखी खिचड़ी

कई बुलावों के बाद बीरबल दरबार में नहीं पहुंचे तो अकबर ने खुद आकर देखा कि आखिर सुबह से रात तक खिचड़ी क्यों नहीं बनी, और वहां का नजारा देख आग बबूला हो गए.

बीरबल ने रखी बात

बीरबल ने कहा, "महाराज, जिस तरह खिचड़ी ऐसे नहीं बन सकती उसी तरह महल के दीपक से भी यमुना में खड़े धोबी को गर्मी नहीं मिल सकती.

धोबी को मिला इनाम

अकबर को बीरबल की खिचड़ी से अपनी गलती का एहसास हो गया और अगले ही दिन धोबी को बुलवाकर उसे उसका इनाम दे दिया.

कहां बनी बीरबल की खिचड़ी

घटना अकबर के महल और यमुना नदी के पास की है जाहिर यह जगह प्रयागराज या आगरा हो सकती है क्योंकि यहीं पर अकबर के महल हैं.

