मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब की कहानी हमने सुनी और पढ़ी है. लेकिन दारा शिकोह के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं. दारा शिकोह को उनके भाई ने ही कैद में रखा था. इतना ही नहीं दारा शिकोह के मारे जाने की भी कई कहानियां प्रचलित हैं.
दारा शिकोह मुगल शासक शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे. ऐसे में पिता शाहजहां की मौत के बाद उनका उत्तराधिकारी वही थे. शाहजहां ने इसकी घोषणा भी कर दी थी.
दारा शिकोह के भाईयों को ये स्वीकार नहीं था. शाहजहां जैसे ही बीमार पड़े, उनके बेटों में सत्ता को लेकर संघर्ष शुरू हो गया.
शाहजहां के छोटे बेटे औरंगजेब ने पहले पिता को बंदी बनाया. इसके बाद बड़े भाई दारा शिकोह की हत्या करवा दी थी.
अवीक चंदा की किताब 'दारा शिकोह, द मैन हू वुड बी किंग' के मुताबिक, औरंगजेब ने दारा शिकोह के कटे हुए सिर को शाहजहां के पास तोहफे के तौर पर भिजवाया था.
कहा जाता है कि दारा शिकोह के धड़ को दिल्ली में ही हुमायूं के मकबरे में दफना दिया गया. शाहजहां नामा के मुताबिक, जब दारा शिकोह को बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया, तब उनके शरीर पर मैले कुचैले कपड़े थे.
इसके बाद यहां से उन्हें बहुत ही बुरी हालत में बागी की तरह हाथी पर सवार करके खिजराबाद पहुंचाया गया. औरंगजेब ने उनके शरीर को दो हिस्सों में बांटने का आदेश दे दिया था. इसके बाद जल्लाद ने उनके सिर को शरीर से अलग कर दिया.
पहले दारा शिकोह के सिर को औरंगजेब के सामने पेश किया गया. उसके बाद औरंगजेब ने दारा शिकोह के सिर को पिता शाहजहां के सामने पेश किया था.
यह कहानी किताबों में किए गए उल्लेख पर आधारित है. इसके काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता. तस्वीरें भी विभिन्न स्त्रोतों से एकत्रित की गई हैं.