मुगल क्रूर शासक की कहानी

मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब की कहानी हमने सुनी और पढ़ी है. लेकिन दारा शिकोह के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं. दारा शिकोह को उनके भाई ने ही कैद में रखा था. इतना ही नहीं दारा शिकोह के मारे जाने की भी कई कहानियां प्रचलित हैं.