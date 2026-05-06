मासिक पास भी उपलब्ध

इसके अलावा 100 रु. में मासिक पास भी बनवाया जा सकता है. जिससे आप मॉर्निंग वॉक, योग एवं ध्यान का आनंद ले सकते हैं. मॉर्निंग वॉक-योग व ध्यान का समय ग्रीष्मकाल में सुबह 6 से 8 बजे तक और सर्दियों में सुबह 7 से 9 बजे तक रहेगा.