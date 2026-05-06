उत्तर प्रदेश में मई की भीषण गर्मी से बचने के लिए ज्यादातर सैलानी उत्तराखंड के ठंडे इलाकों का रुख करते हैं.
गर्मी के मौसम में सैलानी झीलों के लिए प्रसिद्ध उत्तराखंड के नैनीताल में बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और बोटिंग का आनंद लेते हैं.
लेकिन अब अलीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को वोटिंग का मजा लेने के लिए नैनीताल या किसी दूरस्थ पर्यटक स्थल पर जाने की जरूरत नहीं है.
अलीगढ़ के अचल सरोवर को 22 करोड़ की लागत से कायाकल्प के बाद पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है. 5 मई से अब सैलानी यहां नैनीताल की तरह बोटिंग का मजा ले सकते हैं.
अचल सरोवर के खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक है. लेकिन शाम 4.30 से 5 बजे आधा घंटे साफ-सफाई के लिए मुख्य द्वार बंद रहेगा
सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक प्रवेश शुल्क 20 रुपये प्रति व्यक्ति है तो वहीं शाम 5:30 बजे से रात 9:00 बजे तक प्रवेश शुल्क 40 रुपये प्रति व्यक्ति है, इसमे लेजर शो का शुल्क भी शामिल है.
लेज़र शो रोज शाम 7 बजे से रात 8:30 बजे तक होता है. वोटिंग की सुविधा सुबह 10 से शाम 4:30 बजे तक उपलब्ध है.
इसके अलावा 100 रु. में मासिक पास भी बनवाया जा सकता है. जिससे आप मॉर्निंग वॉक, योग एवं ध्यान का आनंद ले सकते हैं. मॉर्निंग वॉक-योग व ध्यान का समय ग्रीष्मकाल में सुबह 6 से 8 बजे तक और सर्दियों में सुबह 7 से 9 बजे तक रहेगा.
अचल सरोवर में नॉन वेज, मदिरा, तम्बाकू, सिगरेट, गुटका का उपयोग और बिक्री प्रतिबंधित है. सरोवर पर सार्वजनिक शौचालय, पार्किंग व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरों की स्थापना भी की गई है, ताकि लोगों को सुरक्षा और सुविधा दोनों मिलें.
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