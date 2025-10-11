त्योहारी सीजन की शुरुआत हो गई है. अक्टूबर में दिवाली, धनतेरस और भाई दूज समेत कई छुट्टियां पड़ रही हैं. ऐसे में अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो खूबसूरत हिल स्टेशन का मजा ले सकते हैं. हिल स्टेशन घूमने के लिए यही बेस्ट सीजन है. इसके बाद ठंड शुरू हो जाएगी. आइये जानते हैं सहारनपुर के पास हिल स्टेशन?.
घूमने के लिए सहारनपुर के आसपास कई हिल स्टेशन मौजूद हैं, जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं.
सहारनपुर से अल्मोड़ा की दूरी 355 KM है. कुमायूं की पहाड़ियों पर बसा ये जिला जन्नत से कम नहीं है.
अल्मोड़ा शानदार वन्य जीवन, सांस्कृतिक विरासत और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है.
घूमने के लिए यहां नंदा देवी मंदिर, ब्राइट एंड कॉर्नर, कसार देवी मंदिर, चितई गोलू देवता मंदिर जैसी जगहें प्रमुख हैं.
सहारनपुर से पौड़ी जिले में स्थित लैंसडाउन की दूरी 166 KM है.
यहां संतोषी माता मंदिर, भीम पकोड़ा लैंसडाउन, भुल्ला ताल झील, स्नो व्यू पॉइंट ट्रेक घूम सकते हैं.
झील-झरनों के साथ देवादार के पेड़ से घिरे नैनीताल की हसीन वादियों का नजारा देखने लायक होता है.
नैनी झील, नैना देवी मंदिर, केव गार्डन और व्यू पॉइंट को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. सहारनपुर से नैनीताल की दूरी करीब 290 किमी. है.
सहारनपुर से 102 KM दूर स्थित मसूरी की गिनती प्रसिद्ध हिल स्टेशनों में होती है. इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है.
मसूरी में आप माल रोड, मसूरी झील, गन हिल, लाल टिब्बा दर्शनीय स्थल, गन हिल पॉइंट जैसी जगहों को जरूरी देखने जाएं.
लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि स्वयं करें. जी यूपीयूके सही होने का दावा या पुष्टि नहीं करता. तस्वीरें हूबहू होने की दावा नहीं करते.