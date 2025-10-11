सहारनपुर के पास हैं ये सुंदर हिल स्‍टेशन, इसकी खूबसूरती के सामने 'स्‍वर्ग' फेल

Zee Media Bureau
Oct 11, 2025

Saharanpur Tourist Place

त्‍योहारी सीजन की शुरुआत हो गई है. अक्‍टूबर में दिवाली, धनतेरस और भाई दूज समेत कई छुट्ट‍ियां पड़ रही हैं. ऐसे में अगर आप घूमने का प्‍लान बना रहे हैं तो खूबसूरत हिल स्‍टेशन का मजा ले सकते हैं. हिल स्‍टेशन घूमने के लिए यही बेस्‍ट सीजन है. इसके बाद ठंड शुरू हो जाएगी. आइये जानते हैं सहारनपुर के पास हिल स्‍टेशन?.

कई हिल स्टेशन

घूमने के लिए सहारनपुर के आसपास कई हिल स्टेशन मौजूद हैं, जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं.

अल्मोड़ा

सहारनपुर से अल्मोड़ा की दूरी 355 KM है. कुमायूं की पहाड़ियों पर बसा ये जिला जन्नत से कम नहीं है.

कहां घूमें

अल्मोड़ा शानदार वन्य जीवन, सांस्कृतिक विरासत और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है.

ये जगह भी

घूमने के लिए यहां नंदा देवी मंदिर, ब्राइट एंड कॉर्नर, कसार देवी मंदिर, चितई गोलू देवता मंदिर जैसी जगहें प्रमुख हैं.

लैंसडाउन

सहारनपुर से पौड़ी जिले में स्थित लैंसडाउन की दूरी 166 KM है.

कहां जाएं?

यहां संतोषी माता मंदिर, भीम पकोड़ा लैंसडाउन, भुल्ला ताल झील, स्नो व्यू पॉइंट ट्रेक घूम सकते हैं.

नैनीताल

झील-झरनों के साथ देवादार के पेड़ से घिरे नैनीताल की हसीन वादियों का नजारा देखने लायक होता है.

यहां घूमें

नैनी झील, नैना देवी मंदिर, केव गार्डन और व्यू पॉइंट को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. सहारनपुर से नैनीताल की दूरी करीब 290 किमी. है.

मसूरी

सहारनपुर से 102 KM दूर स्थित मसूरी की गिनती प्रसिद्ध हिल स्टेशनों में होती है. इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है.

कहां घूमें

मसूरी में आप माल रोड, मसूरी झील, गन हिल, लाल टिब्बा दर्शनीय स्थल, गन हिल पॉइंट जैसी जगहों को जरूरी देखने जाएं.

डिस्क्लेमर

लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि स्वयं करें. जी यूपीयूके सही होने का दावा या पुष्टि नहीं करता. तस्‍वीरें हूबहू होने की दावा नहीं करते.

