उत्तराखंड के फेमस हिल स्टेशन? यहां दिखेगा कश्मीर जैसा नजारा

ठंड धीरे धीरे विदा हो रही है. मैदानी इलाकों में दिन में गर्मी का अहसास होने लगा है. ये सीजन घूमने के लिए लिहाज से बेस्ट होता है. ऐसे में उत्तराखंड के फेमस हिल स्टेशन देख सकते हैं. आइए जानते हैं उत्तराखंड के फेमस हिल स्टेशन?.
इस सीजन में अल्मोड़ा की सैर कर सकते हैं. कुमायूं की पहाड़ियों पर बसा ये जिला जन्नत से कम नहीं है.
अल्मोड़ा शानदार वन्य जीवन, सांस्कृतिक विरासत और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है.
घूमने के लिए यहां नंदा देवी मंदिर, ब्राइट एंड कॉर्नर, कसार देवी मंदिर, चितई गोलू देवता मंदिर हैं.
लैंसडाउन में इन दिनों सफेद चादर जैसा नजारा दिख जाएगा. यह सीजन यहां घूमने के लिए सबसे अच्छा होता है.
पौड़ी जिले में स्थित लैंसडाउन में संतोषी माता मंदिर, भीम पकोड़ा लैंसडाउन, भुल्ला ताल झील, स्नो व्यू पॉइंट ट्रैक घूम सकते हैं.
झील-झरनों के साथ देवादार के पेड़ से घिरे नैनीताल की हसीन वादियों का नजारा देखने लायक होता है.
नैनी झील, नैना देवी मंदिर, केव गार्डन और व्यू पॉइंट को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं.
मसूरी की गिनती प्रसिद्ध हिल स्टेशनों में होती है. इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है.
मसूरी में आप माल रोड, मसूरी झील, गन हिल, लाल टिब्बा दर्शनीय स्थल, गन हिल पॉइंट जैसी जगहों को जरूरी देखने जाएं.
