राधाष्टमी पर करें यूपी के इन 8 मंदिरों के दर्शन, श्रीकृष्ण की आत्मा और आदिशक्ति का हैं अवतार

राधाष्टमी के दिन देवी राधा का अवतरण हुआ था इसलिए इस दिन राधा रानी के मंदिरों में विशेष उत्सव और पूजा अर्चना होती है.
मान्यता है कि इस दिन राधा रानी के मंदिर में दर्शन से उनकी कृपा प्राप्त होती है और जीवन खुशहाल होता है.
मथुरा के बरसाना में स्थित श्रीराधा रानी का मंदिर देवी राधा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन इसके अलावा यूपी में और भी कई मंदिर हैं.
देवी राधा को श्रीकृष्ण का आत्मा और आदिशक्ति माना जाता है. इसलिए श्रीकृष्ण मंदिरों में राधा जी की भी पूजा होती है.
वृंदावन का श्री राधा रमण मंदिर 16वीं शताब्दी में बनाए गए राधा वल्लभ मंदिर, राधा दामोदर मंदिर आदि 7 मंदिरों में से एक है.
यह मंदिर भी सात गोस्वामी मंदिरों में से एक है और श्यामानंद पंडित द्वारा स्थापित किया गया था.
वृंदावन का प्रेम मंदिर श्रीकृष्ण और राधा जी के प्रेम को समर्पित है. इसकी स्थापना जगतगुरु कृपालु जी महाराज ने की थी.
बरसाना स्थित यह मंदिर राधा जी की 8 सखियों में सबसे प्रमुख ललिता जी को समर्पित है. मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन से श्रीकृष्ण और राधा जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है.
