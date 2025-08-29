राधाष्टमी पर करें यूपी के इन 8 मंदिरों के दर्शन, श्रीकृष्ण की आत्मा और आदिशक्ति का हैं अवतार

Pradeep Kumar Raghav
Aug 29, 2025

देवी राधा का अवतरण

राधाष्टमी के दिन देवी राधा का अवतरण हुआ था इसलिए इस दिन राधा रानी के मंदिरों में विशेष उत्सव और पूजा अर्चना होती है.

राधा रानी का मंदिर

मान्यता है कि इस दिन राधा रानी के मंदिर में दर्शन से उनकी कृपा प्राप्त होती है और जीवन खुशहाल होता है.

बरसाना का राधारानी मंदिर

मथुरा के बरसाना में स्थित श्रीराधा रानी का मंदिर देवी राधा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन इसके अलावा यूपी में और भी कई मंदिर हैं.

राधा जी श्रीकृष्ण की आत्मा

देवी राधा को श्रीकृष्ण का आत्मा और आदिशक्ति माना जाता है. इसलिए श्रीकृष्ण मंदिरों में राधा जी की भी पूजा होती है.

श्री राधा रमण मंदिर

वृंदावन का श्री राधा रमण मंदिर 16वीं शताब्दी में बनाए गए राधा वल्लभ मंदिर, राधा दामोदर मंदिर आदि 7 मंदिरों में से एक है.

श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर

यह मंदिर भी सात गोस्वामी मंदिरों में से एक है और श्यामानंद पंडित द्वारा स्थापित किया गया था.

प्रेम मंदिर

वृंदावन का प्रेम मंदिर श्रीकृष्ण और राधा जी के प्रेम को समर्पित है. इसकी स्थापना जगतगुरु कृपालु जी महाराज ने की थी.

ललिता मंदिर

बरसाना स्थित यह मंदिर राधा जी की 8 सखियों में सबसे प्रमुख ललिता जी को समर्पित है. मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन से श्रीकृष्ण और राधा जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

Disclaimer

लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता

