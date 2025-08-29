राधाष्टमी पर करें यूपी के इन 8 मंदिरों के दर्शन, श्रीकृष्ण की आत्मा और आदिशक्ति का हैं अवतार

ललिता मंदिर

बरसाना स्थित यह मंदिर राधा जी की 8 सखियों में सबसे प्रमुख ललिता जी को समर्पित है. मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन से श्रीकृष्ण और राधा जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है.