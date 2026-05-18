अकबर की लंबाई कितनी थी...मुगल बादशाह की हाइट जान रह जाएंगे हैरान!

Pooja Singh
May 18, 2026

फिल्म जोधा अकबर

आपने कभी न कभी बॉलीवुड मूवी जोधा अकबर तो देखी ही होगी, जिसमें अकबर को काफी हैंडसम दिखाया गया है.

दिमाग में ख्याल

आपके दिमाग में कभी न कभी ख्याल तो जरुर आया होगा कि मुगल बादशाह अकबर मूवी जैसे दिखते थे या नहीं और अकबर की लंबाई कितनी थी?

वी.ए.स्मिथ की किताब

अगर आप वी. ए. स्मिथ की किताब अकबर, महान मुगल की कुछ अंश पढ़ेंगे तो आपको समझ आयेगा कि ये सब झूठ है. अकबर मूवी की तरह नहीं दिखता था.

सर्वसम्मत रिकॉर्ड

हालांकि, किसी भी रिकॉर्ड में मुगल बादशाह की सबसे ज्यादा हाइट होने का कोई स्पष्ट और सर्वसम्मत दावा नहीं किया गया है.

कितनी थी हाइट?

कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुगल बादशाह अकबर की हाइट लगभग 5 फीट 8 इंच के आसपास थी. हालांकि, कुछ जगहों पर उसे मध्यम कद का बताया गया है.

कैसे थे बादशाह?

अकबरनामा और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार, मुगल बादशाह अकबर का रंग गेहुंआ था. अकबर की आंखें और भौहें काली थीं. सीना चौड़ा था और बाहें भी असामान्य रूप से लंबी थीं.

कौन था सबसे लंबा?

शाही परिवार के अन्य सम्राटों के कद के बारे में भी समान रूप से जानकारी मौजूद नहीं है. ऐसे में किसी एक मुगल बादशाह को सबसे लंबा बताना मुश्किल है.

कब शुरू हुआ था निर्माण?

मुगल बादशाह अकबर ने आगरा में लाल किला बनवाया था. इसका निर्माण कार्य 1565 में शुरू हुआ था. यह यमुना नदी के दाहिने तट पर है. जिसे एक शक्तिशाली किला माना जाता है.

प्यार और सम्मान

आप ताजमहल से भी लाल किले को देख सकते हैं. दावा है कि मुगल बादशाहों में अकबर ही एक ऐसा बादशाह था, जिसे हिन्दू मुस्लिम दोनों वर्गों का बराबर प्यार और सम्मान मिला था.

लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

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