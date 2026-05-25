पर्यावरण की कृषि का नुकसान

पानी की भारी निकासी से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत बह जाएगी और बड़े पैमाने पर कृषि योग्य भूमि दलदल या बंजर में बदल जाएगी. जल-प्रवाह थमने के बाद भी इस क्षेत्र में लंबे समय तक पीने के पानी और बुनियादी सुविधाओं का गंभीर संकट रहेगा.