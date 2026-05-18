शाहजहांपुर में मात्र ₹50 में खाएं छप्पन भोग, ये हैं 5 सबसे 'सस्ते और लजीज' ठिकाने!

Jyoti Kumari
May 18, 2026

शाहजहांपुर में जेब पर बिना भारी पड़े बेहतरीन शुद्ध शाकाहारी भोजन

अगर आप उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हैं या यहां गर्मी की छुट्टी में घूमने आने वाले है और जेब पर बिना भारी पड़े बेहतरीन शुद्ध शाकाहारी भोजन की तलाश में हैं, तो यह शहर आपको कभी निराश नहीं करेगा. आइए जानते हैं यहां के 5 सबसे फेमस फूड स्पॉट्स के बारे में जहां आपको कम पैसे में शुद्ध और बढ़िया खाना मिलेगा.

रामू होटल: स्वाद का असली ठिकाना

कचहरी के पास स्थित रामू होटल शुद्ध शाकाहारी भोजन के लिए बेहद लोकप्रिय है. यहां स्वाद और क्वालिटी का खास ध्यान रखा जाता है. रामू होटल में 10 पीस वाली शाही पनीर की फुल प्लेट 150 में और हाफ प्लेट 80 में मिलती है, जो कम बजट में बेहतरीन विकल्प है.

बटर नान से लेकर लच्छा पराठा तक की वैरायटी

रामू होटल पर रोटियों की बेहतरीन वैरायटी है. यहां बटर नान और लच्छा पराठा 20, स्टफ्ड नान व पनीर पराठा 40 और तंदूरी पराठा 30 में मिलता है, जिसे लोग बड़े चाव से खाते हैं.

लखनऊ-बरेली तक है 'हांडी पनीर' का क्रेज

बरेली मोड़ हाईवे का नैनीताल ढाबा अपने हांडी पनीर के लिए मशहूर है. यहां फुल हांडी 500 और हाफ ₹270 में मिलती है. इसका स्वाद चखने लखनऊ-बरेली से भी लोग आते हैं.

सिर्फ एक बटर नान से भर जाता है पेट

नैनीताल ढाबे की दूसरी खासियत यहां का भारी-भरकम स्वादिष्ट बटर नान है. मात्र 40 की कीमत वाला यह एक नान ही पेट भरने के लिए काफी है. हांडी पनीर के साथ यह कॉम्बो सबका पसंदीदा है.

रात 9 बजे लगती है स्वाद की महफिल

शहर के मोहम्मद जई की 'कचौड़ी वाली अम्मा' की दुकान रात 9 बजे सजती है. यहां महज 7.50 में कचौड़ी के साथ मुफ्त सब्जी-चटनी मिलती है.लाजवाब स्वाद के कारण लोग कचौड़ियाँ चाव से खाते हैं.

65 साल के तजुर्बे का जादू

कटिया टोला में शंकर जी की खस्ता कचौड़ी नाश्ते के लिए फेमस है. 65 साल के अनुभवी हरिश्चंद्र गुप्ता सुबह 8 से 11 बजे के बीच सिर्फ ₹15 में कचौड़ी-सब्जी का बेहतरीन स्वाद देते हैं.

पानी से बनने वाली कचौड़ी और ढेरों आइटम

निशात टॉकीज के पास 'मामा की कचौड़ी' बेहद मशहूर है. यहां पानी की मदद से बनी 4 आलू कचौरियां ₹50 में छोले, रायता, दो तरह की सब्जी और चटनी-अचार के साथ परोसी जाती हैं.

डिस्क्लेमर

लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

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