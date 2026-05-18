शाहजहांपुर में मात्र ₹50 में खाएं छप्पन भोग, ये हैं 5 सबसे 'सस्ते और लजीज' ठिकाने!

शाहजहांपुर में जेब पर बिना भारी पड़े बेहतरीन शुद्ध शाकाहारी भोजन

अगर आप उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हैं या यहां गर्मी की छुट्टी में घूमने आने वाले है और जेब पर बिना भारी पड़े बेहतरीन शुद्ध शाकाहारी भोजन की तलाश में हैं, तो यह शहर आपको कभी निराश नहीं करेगा. आइए जानते हैं यहां के 5 सबसे फेमस फूड स्पॉट्स के बारे में जहां आपको कम पैसे में शुद्ध और बढ़िया खाना मिलेगा.