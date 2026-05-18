न ऋषिकेश, न हल्द्वानी... जानें उत्तराखंड में कहां है सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन

चारधाम की यात्रा होगी आसान

ऋषिकेश- कर्णप्रयाग रेल मार्ग ₹16,200 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा जो चारधाम यात्रा को भी आसान कर देगा. 125 किमी लंबा यह रेल मार्ग 2028 तक पूरा किया जाना है.