न ऋषिकेश, न हल्द्वानी... जानें उत्तराखंड में कहां है सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन

भारतीय रेल नेटवर्क की गिनती दुनिया के सबसे बड़े चौथे रेल नेटवर्कों में होती है, लेकिन उत्तराखंड में रेल नेटवर्क का इतना विकास नहीं हो पाया.
उत्तराखंड में कहीं ऊंचे पहाड़ हैं तो कई दर्रे और गहरी नदियां जिसकी वजह से उत्तराखंड में रेल नेटवर्क का विस्तार करना एक बड़ी चुनौती है.
उत्तराखंड का एक बड़ा भूभाग ऐसा है जहां अभी तक रेल नेटवर्क नहीं पहुंचा है. लोगों को सड़क मार्ग से ही ऊंचे पहाड़ी इलाकों में पहुंचना पड़ता है.
हालांकि ऋषिकेश- कर्णप्रयाग रेल नेटवर्क पर तेजी से काम चल रहा है. यह नेटवर्क तैयार हो जाने के बाद प्रदेश में पहली बार ऊंचे पहाड़ी इलाकों तक भी रेल पहुंच सकेगी.
ऋषिकेश- कर्णप्रयाग रेल मार्ग ₹16,200 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा जो चारधाम यात्रा को भी आसान कर देगा. 125 किमी लंबा यह रेल मार्ग 2028 तक पूरा किया जाना है.
उत्तराखंड के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन की बात करें तो यह हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर हल्द्वानी में नहीं है. बल्कि उस शहर में है जिसके बारे में अंदाजा लगाना भी मुश्किल है.
उत्तराखंड के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन की बात करें तो यह हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर हल्द्वानी में नहीं है. बल्कि उस शहर में है जिसके बारे में अंदाजा लगाना भी मुश्किल है.
देहरादून के अलावा अन्य ऊंचे स्टेशन:काठगोदाम, समुद्र तल से लगभग 518 मीटर (1,700 फीट) की ऊंचाई पर स्थित है. और ऋषिकेश लगभग 376 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है.
लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.