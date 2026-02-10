'पहाड़ियों का शहर’ कहलाता है यूपी का यह जिला, जहां जाएंगे तो विदेशों का सफर भी भूल जाएंगे

प्रत्येक जिलें की अपनी विशेषता

यूपी के हर जिले की अपनी विशेषता है, जो कि पूरे राज्य को विशेष बनाने का काम करती है. इस कड़ी में क्या आप जानते हैं कि यूपी के किस जिले को हम पहाड़ियों के शहर के रूप में भी जानते हैं.