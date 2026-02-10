'पहाड़ियों का शहर’ कहलाता है यूपी का यह जिला, जहां जाएंगे तो विदेशों का सफर भी भूल जाएंगे

Jyoti Kumari
Feb 10, 2026

यूपी शहर क्यों है फेमस ?

भारत के उत्तर प्रदेश का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है. भारत का यह राज्य अपनी विविध संस्कृति और अनूठी परंपराओं के लिए जाना जाता है. यहां के ऐतिहासिक स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों का भी दर्जा प्राप्त है.

सबसे अधिक जिले वाला राज्य

यूपी पूरे भारत में सबसे अधिक जिले वाला राज्य है. यह राज्य में कुल 75 जिले आते हैं, जो कि 18 मंडलों का हिस्सा हैं. ये मंडल कुल चार आर्थिक जोन में विभाजित हैं.

यूपी के चार दिशाओं के चार जिले

यूपी के सबसे पूर्वी जिला बलिया है. वहीं, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे पश्चिमी जिला शामली और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है. सोनभद्र जिले को भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है.

प्रत्येक जिलें की अपनी विशेषता

यूपी के हर जिले की अपनी विशेषता है, जो कि पूरे राज्य को विशेष बनाने का काम करती है. इस कड़ी में क्या आप जानते हैं कि यूपी के किस जिले को हम पहाड़ियों के शहर के रूप में भी जानते हैं.

यूपी में पहाड़ियों का शहर कौन ?

अब सवाल है कि यूपी का कौन-सा जिला पहाड़ियों का शहर भी कहलाता है, तो आपको बता दें कि यूपी का चित्रकूट जिला कई पहाड़ियों का शहर कहलाता है.

क्यों है पहाड़ियों का शहर

चित्रकूट को पहाड़ियों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र विंध्य पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है. इस जिले में अनेक पौराणिक और प्राकृतिक महत्व की पहाड़ियां हैं, जो इसे एक धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध बनाती हैं.

कुछ प्रमुख पहाड़ियां

कमदगिरि पर्वत यह चित्रकूट की सबसे पवित्र पहाड़ी है, जिसके चारों ओर भक्त परिक्रमा करते हैं, हनुमान धारा यह एक पहाड़ी क्षेत्र है, जहां एक झरना और हनुमान जी का मंदिर स्थित है,

दो गुफाएं हैं और एक झरना भी

लक्ष्मण पहाड़ी यहां लक्ष्मण जी ने भगवान राम और सीता माता की रक्षा की थी,जनकपुर पहाड़ी इसे माता सीता के जन्म स्थान से जोड़ा जाता है,गुप्त गोदावरी यह एक गुफानुमा पहाड़ी स्थल है, जहां दो गुफाएं हैं और एक झरना बहता है.

VIEW ALL

यूपी में यहां है कांच का हवाई पुल, ग्लास ब्रिज से दिखता है लंदन-न्यूयार्क जैसा खूबसूरत नजारा

चित्रकूट के इन गांवों की जमीन बनी सोना, बुंदेलखंड एक्‍सप्रेसवे से जुड़ेगा Link Expressway

चित्रकूट में भी मिलेगा पहाड़ों गुफा-झरनों का मजा, सर्दियों में फैमिली संग घूमने का बेस्ट टाइम
Read Next Story