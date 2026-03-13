यूपी में है भारत की सबसे लंबी नदी; खेती के लिए वरदान, जहां से गुजरे मिट्टी कर दे सोना

नदियों का महत्व

उत्तर प्रदेश का जितना महत्व देश में है उतना ही महत्व यहां बहने वाली नदियों का है. यूपी में बहने वाली नदियां कृषि और उद्योग धंधों के अलावा पीने के पानी की भी पूर्ति करती हैं.