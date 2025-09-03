यूपी में किस नदी को कहा जाता है डॉल्फिन की कॉलोनी? जवाब कर देगा हैरान

डॉल्फिन एक समुद्री स्तनधारी जीव है जो इंसानों की तरह बच्चों को जन्म देती हैं. ये काफी बुद्धिमान, फुर्तीली और चंचल होती है.
डॉल्फिन में मनुष्यों की तरह कई भावनात्मक समानताएं होती हैं. हालांकि ज्यादातर डॉल्फिन समुद्रों में रहती है, लेकिन ये नदियों और झीलों में भी रहती हैं.
प्रधानमंत्री ने हाल ही में देश में पहली बार नदी डॉल्फिन की रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट में 8 राज्यों की 28 नदियों का सर्वेक्षण किया गया है.
भारत में कुल 6327 रिवर डॉल्फिन हैं और सबसे ज्यादा 2397 डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं. दूसरे नंबर पर बिहार (2220) और पंजाब में सबसे कम (3) हैं.
लेकिन क्या आप जानते हैं यूपी में सबसे ज्यादा डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है. वैसे ये गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में सबसे ज्यादा पाई जाती है.
उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में सबसे ज्यादा डॉल्फिन पाई जाती है. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक गंगा नदी में 2397 डॉल्फिन हैं.
गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव भी है. वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ये घोषणा 18 मई, 2010 में की थी.
