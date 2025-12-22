कश्मीर जैसा नजारा! ठंड में घूम आइए उत्तराखंड के ये फेमस हिल स्टेशन

पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है. बर्फबारी देखने के लिए लोग पहाड़ों की ओर रुख करने लगे हैं. अगर आप वेस्ट यूपी में रहते हैं और पहाड़ों पर बर्फबारी देखना चाहते हैं तो सीजन सबसे बेस्ट है. आइए जानते हैं उत्तराखंड में फेमस टूरिस्ट प्लेस, जहां कश्मीर जैसा मजा मिलेगा.
उत्तराखंड में बर्फबारी देखने के लिए कई फेमस हिल स्टेशन हैं. जहां कश्मीर जैसा नजारा देखने को मिल जाएगा.
अल्मोड़ा में इन दिनों खूबसूरत नजारा देखने को मिल सकता है. अल्मोड़ा, कुमायूं की पहाड़ियों पर बसा है. जन्नत कहे जाने वाला ये शहर में शानदार वन्य जीवन, सांस्कृतिक विरासत और हस्तशिल्प के लिए
अल्मोड़ा में घूमने के लिए नंदा देवी मंदिर, ब्राइट एंड कॉर्नर, कसार देवी मंदिर, चितई गोलू देवता मंदिर जैसी जगहें फेमस हैं.
लैंसडाउन, पौड़ी जिले में स्थित है. यहां संतोषी माता मंदिर, भीम पकोड़ा लैंसडाउन, भुल्ला ताल झील, स्नो व्यू पॉइंट ट्रैक घूम सकते हैं.
झील-झरनों के साथ देवादार के पेड़ से घिरे नैनीताल की हसीन वादियों का नजारा देखने लायक होता है. यहां नैनी झील, नैना देवी मंदिर, केव गार्डन और व्यू पॉइंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं.
मसूरी की गिनती प्रसिद्ध हिल स्टेशनों में होती है. इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है. मसूरी में आप माल रोड, मसूरी झील, गन हिल, लाल टिब्बा दर्शनीय स्थल, गन हिल पॉइंट जैसी जगहों को जरूरी देखने जाएं.
लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है. जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.