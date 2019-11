अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर क्या बोलीं प्रियंका गांधी वाड्रा

नई दिल्ली: अयोध्या मामले (Ayodhya case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के फैसले के बाद कांग्रेस महासचिव ने प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने नागरिकों से इस फैसले का सम्मान करने की अपील की है. बता दें सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में शनिवार को अपना फैसला सुना दिया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अयोध्या (Ayodhya) में विवादित जमीन पर राम मंदिर बनेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन अलग से दी जाएगी.

फैसले के बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, 'अयोध्या मुद्दे पर भारत की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया है. सभी पक्षों, समुदायों और नागरिकों को इस फ़ैसले का सम्मान करते हुए हमारी सदियों से चली आ रही मेलजोल की संस्कृति को बनाए रखना चाहिए. हम सबको एक होकर आपसी सौहार्द और भाईचारे को मजबूत करना होगा.'

वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरेजवाला ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. हम राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में हैं. यह फैसला राम मंदिर निर्माण के लिए दरवाजे खोलेगा तो वहीं बीजेपी और दूसरे को इस मुद्दे का राजनीतकरण करने से रोकेगा.'

Randeep Surjewala, Congress on #AyodhyaVerdict: Supreme Court's verdict has come, we are in favour of the construction of Ram Temple. This judgement not only opened the doors for the temple's construction but also closed the doors for BJP and others to politicise the issue. pic.twitter.com/N1qr6FD1We

