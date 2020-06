नाके पर रोका तो पुलिस पर चलाई गोली, 25000 के इनामी बदमाश सहित 3 अरेस्ट

गौतम बुद्ध नगर: तीन बदमाशों ने सोमवार को देर रात दिल्ली से सटे नोएडा (Noida) में यूपी पुलिस (UP police) पर फायरिंग कर दी, दरअसल पुलिसकर्मियों ने इन बदमाशों को नाके पर रोकने की कोशिश की थी लेकिन बदमाश रुके तो नहीं और पुलिसवालों पर गोलियां बरसाने लगे. इसके बाद पुलिस ने उनका पीछा किया जिसमें स्कूटर पर सवार एक शख्स घायल हो गया. पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है.

नोएडा के सेक्टर 24 में स्पाइस मॉल के पास एक स्कूटर पर सवार होकर जा रहे 3 लोगों को पुलिस ने रुकने के लिए कहा तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी. फिर पुलिस ने उनका पीछा किया और जबावी फायरिंग भी की. जिसमें एक स्कूटर पर सवार एक बदमाश घायल हो गया. सरकार द्वारा इस शख्स के ऊपर 25 हजार रुपये का एक इनाम घोषित किया गया था.

नोएडा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रणविजय सिंह ने कहा, 'कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दो पहिया वाहन पर केवल 1 ही व्यक्ति के सवार होकर चलने की अनुमति है. इसीलिए एक स्कूटर पर जब 3 लोग बैठे दिखे तो उन्हें रोका गया था. बदमाशों के नहीं रुकने के बाद पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी. इसके बाद पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग में एक शख्स घायल हो गया है.'

Three people were seen riding a scooty near Spice Mall in Sector 24, Noida. Only one person is allowed on a two-wheeler. When police asked them to stop at a checkpoint, they tried to run away: Noida Additional Deputy Commissioner of Police Ranvijay Singh (1/2) (1.6.2020) pic.twitter.com/GSgaYhDrMG

