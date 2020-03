योगी सरकार ने नहीं हटाए पोस्टर, आज अदालत में देना है जवाब, क्यों ट्रेंड हुआ #वाह_रे_कोर्ट?

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते साल 19 और दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में हुई हिंसा और आगजनी के आरोपियों के चौराहे पर लगे पोस्टर हटाने के मामले में योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में आज रिपोर्ट सौंपनी है. आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चौराहों पर आरोपियों के पोस्टर लगाने को उनकी निजता का उल्लंघन (Violation of Right to Privacy) माना था.

चौराहों से नहीं हटाए गए पोस्टर

हाई कोर्ट ने योगी सरकार को 16 मार्च तक सभी आरोपियों के पोस्टर हटाने के निर्देश दिए थे. हालांकि, योगी सरकार हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है और मामला वहां पेडिंग है. लखनऊ में कथित सीएए दंगाईयों के पोस्टर नहीं हटाए गए हैं. इस मामले में योगी सरकार को आज हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है. हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के सामने लखनऊ के डीएम स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेंगे. माना जा रहा है कि वह हाई कोर्ट से पोस्टर हटाए जाने के लिए और समय मांगेंगे.

योगी सरकार अब क्या करेगी?

बता दें कि इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने स्वत: संज्ञान लिया था और पोस्टर हटाने का आदेश दिया था. योगी सरका हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने हा ईकोर्ट के आदेश पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन मामला बड़ी बेंच को रेफर कर दिया था. योगी सरकार पोस्टर हटाने के पक्ष में नहीं है. वह हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट में चल रही एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) का हवाला दे सकती है.

​ट्विटर पर ट्रेंड #वाह_रे_कोर्ट

इसके बाद सोशल मीडिया पर #वाह_रे_कोर्ट ट्रेंड करने लगा था. लोग सोशल मीडिया में योगी सरकार के पोस्टर लगाने के फैसले का समर्थन कर रहे थे. यह हैश टैग आज भी ​ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स ने हाई कोर्ट के पोस्टर हटाने के फैसले पर आपत्ति दर्ज कराई. कई यूजर्स ने तर्क दिए कि यदि पॉकेटमारों और चोरों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाए जा सकते हैं तो दंगाईयों के पोस्टर लगाने में कोर्ट को क्या आपत्ति है.

I want to ask a legal question from Allahabad High Court. What is the view of court on display of names of pickpockets and thieves in public places. How are the rioters different and should have special rights?#वाह_रे_कोर्ट — धर्मेन्द्र ठाकुर (@dharamthakur07) March 9, 2020

न्यायालय का फैसला सर्वमान्य

आपको बता दें कि न्यायालय का फैसला सर्वमान्य होता है और उसके फैसले पर आपत्ति सिर्फ अदालत में ही जताई जा सकती है. आम जनमानस भले ही कोर्ट के फैसले से सहमत न हो, लेकिन उसे इसके उल्लंघन का अधिकार नहीं होता. अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो इसे न्यायालय की अवमानना मानी जाती है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है.

#वाह_रे_कोर्ट

Our कोर्ट has no time for serious and national matters even when n number of cases are pending but has ample time even on holidays to take suo motto cognizance of anti-national activities. #वाह_रे_कोर्ट — Chaudhary Chirag (@chigi_in) March 9, 2020

