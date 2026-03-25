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Hindi NewsदेशUP Election 2027: अभी सब सोच ही रहे, भाजपा ने चुनाव से एक साल पहले ही यूपी में कर दिया खेल!

UP Election 2027: अभी सब सोच ही रहे, भाजपा ने चुनाव से एक साल पहले ही यूपी में कर दिया खेल!

यूपी में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है. संघ और संगठन की चर्चा हो चुकी है. जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने के लिए विधानसभा चुनाव से एक साल पहले ही लिस्ट बनने लगी है. यह लिस्ट राज्य के सभी 18 मंडल और 75 जिलों को कवर करने की है, कैसे? ये महत्वपूर्ण है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 25, 2026, 08:31 AM IST
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UP Election 2027: अभी सब सोच ही रहे, भाजपा ने चुनाव से एक साल पहले ही यूपी में कर दिया खेल!

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं लेकिन भाजपा ने अभी से 'ग्राउंड ऑपरेशन' शुरू कर दिया है. नवरात्र के बाद कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं. मंत्रिमंडल विस्तार की भी तैयारी है. संघ के साथ बैठक कर पार्टी ने विधानसभा चुनाव की रणनीति बनानी शुरू कर दी है. कुछ मंत्री संगठन में भेजे जा सकते हैं और संगठन के बड़े चेहरे सरकार में जिम्मेदारी संभाल सकते हैं. हाल में यूजीसी, जातीय बैठक जैसे कई मुद्दे चर्चा में रहे. अब पार्टी ने क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को फिट करने के लिए 'हर जिले से मंत्री' की नई रणनीति तैयार की है. (नीचे लिस्ट जरूर देखिए)

जी हां, विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटी भाजपा अब हर जिले से मंत्री बनाने की रणनीति पर आगे बढ़ चुकी है. प्लान कुछ ऐसा बना है कि संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में जिन जिलों को जगह नहीं मिल पाएगी, वहां के बड़े नेताओं को दर्जा प्राप्त मंत्री बनाकर आगे बढ़ाया जाएगा. 

जिन जिलों से 0 मिनिस्टर, उनका क्या?

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यही नहीं, जिन जिलों का प्रतिनिधित्व अब तक जीरो रहा है, उन्हें महत्वपूर्ण आयोगों, बोर्ड और निगमों में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पदों पर समायोजित किया जा सकता है, जिससे किसी तरह की नाराजगी की जगह न बचे. मंथन तेजी से चल रहा है. 

अभी की स्थिति क्या है?

आगरा, वाराणसी, अलीगढ़, कानपुर देहात और शाहजहांपुर - ये पांच जिले ऐसे हैं, जहां से तीन-तीन मंत्री हैं. वहीं, प्रदेश के 40 जिले ऐसे हैं, जिनका मंत्रिमंडल में कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है. Zee न्यूज को सूत्रों से पता चला है कि आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में उन जिलों की संख्या कम की जा सकती है, जहां मंत्रियों की भरमार है. इसके पीछे मकसद यही है कि बिना प्रतिनिधित्व वाले जिलों के नेताओं को मंत्री पद दिया जा सके. 

यूपी के कैबिनेट मंत्री और उनके जिले
योगी आदित्यनाथ (सीएम)  गोरखपुर
केशव प्रसाद मौर्य (डिप्टी सीएम)  कौशांबी
ब्रजेश पाठक (डिप्टी सीएम)  लखनऊ
सुरेश कुमार खन्ना  शाहजहांपुर
सूर्य प्रताप शाही  देवरिया
स्वतंत्र देव सिंह  जालौन
बेबी रानी मौर्य  आगरा
लक्ष्मी नारायण चौधरी  मथुरा
जयवीर सिंह  मैनपुरी
धर्मपाल सिंह  बरेली
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'  प्रयागराज
अनिल राजभर   वाराणसी
राकेश सचान  कानपुर देहात
अरविन्द कुमार शर्मा  मऊ
योगेन्द्र उपाध्याय  आगरा
आशीष पटेल  मिर्जापुर
संजय निषाद  गोरखपुर
ओम प्रकाश राजभर  मऊ
दारा सिंह चौहान  मऊ
सुनील कुमार शर्मा  गाजियाबाद
अनिल कुमार  एटा

 

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

नितिन अग्रवाल  हरदोई
कपिल देव अग्रवाल  मुजफ्फरनगर
रवीन्द्र जायसवाल  वाराणसी
संदीप सिंह  अलीगढ़
गुलाब देवी  संभल
गिरीश चन्द्र यादव  जौनपुर
धर्मवीर प्रजापति  आगरा
असीम अरुण  कन्नौज
जयेंद्र प्रताप सिंह राठौर  शाहजहांपुर
दयाशंकर सिंह  बलिया
नरेन्द्र कुमार कश्यप  गाजियाबाद
दिनेश प्रताप सिंह  रायबरेली
अरुण कुमार सक्सेना  बरेली
डॉ. दयाशंकर मिश्र 'दयालु'  वाराणसी

 

अब यूपी के राज्य मंत्रियों की लिस्ट देखिए

मयंकेश्वर शरण सिंह  अमेठी
दिनेश खटीक  मेरठ
संजीव गोंड  सोनभद्र
बलदेव सिंह ओलख  रामपुर
अजीत पाल  औरैया
जसवंत सिंह सैनी  सहारनपुर
रामकेश निषाद  बांदा
मनोहर लाल 'मन्नू कोरी'  झांसी
संजय सिंह गंगवार  पीलीभीत
ब्रजेश सिंह  गाजीपुर
के. पी. मलिक  मुजफ्फरनगर
सुरेश राही  उन्नाव
सोमेंद्र तोमर  मेरठ
प्रतिभा शुक्ला  कानपुर नगर
राकेश राठौर 'गुरु'  सीतापुर
रजनी तिवारी  हरदोई
सतीश चंद्र शर्मा  रायबरेली
दानिश आजाद अंसारी  बलरामपुर
विजय लक्ष्मी गौतम  आगरा

 

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About the Author
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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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