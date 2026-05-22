2027 से UPI और... भारत और साइप्रस के बीच रक्षा समेत इन सेक्टर्स में बड़े समझौते

PM Modi Meets Cyprus President: साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिड्स के दिल्ली दौरे में दोनों देशों के बीच कई अहम रणनीतिक समझौते हुए हैं. पीएम मोदी और राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिड्स के बीच हुई मुलाकात ने भारत-साइप्रस संबंधों को नई रणनीतिक दिशा दी है. दोनों देशों ने रिश्तों को 'स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप' तक बढ़ाने का फैसला लिया है.
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India-Cyprus relationships: दुनिया आए दिन नए-नए भू-राजनीतिक संकटों के दौर से गुजर रही है. तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच 2020 के दशक में भारत और यूरोप के बीच रणनीतिक रिश्तों का महत्व तेजी से बढ़ा है. पीएम मोदी अभी पांच देशों की यूरोप यात्रा से लौटे हैं. अब यूरोप और एशिया के कनेक्टिंग देश साइप्रस के राष्ट्रपति के भारत दौरे ने कूटनीति का नया अध्याय लिख दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिड्स की मुलाकात में 14 अहम समझौते हुए. इस मुलाकात ने ये भी साफ कर दिया है कि भारत अब छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से अहम देशों के साथ रिश्तों को नई ऊंचाईयां देना चाहता है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति दिल्ली में कई अहम मुद्दों पर सीधी चर्चा की. इसी दौरान साइप्रस ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन किया है. भारत और साइप्रस के बीच इन समझौतों ने भारत की यूरोपियन यूनियन के साथ आर्थिक और सामरिक पहुंच मजबूत की है. वहीं साइप्रस को निवेश और व्यापार के बड़े केंद्र के रूप में भारत ऐसा मजबूत साझेदार मिला है.
Outcomes that will add momentum to the India-Cyprus friendship! https://t.co/8w5GwjJ202
— Narendra Modi (@narendramodi) May 22, 2026
दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई इस बैठक के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति निकोस और उनके बड़े डेलिगेशन का गर्मजोशी से स्वागत किया. पीएम मोदी ने कहा कि भारत और साइप्रस के रिश्ते लोकतंत्र, कानून के शासन और संप्रभुता के सम्मान जैसे साझा मूल्यों पर टिके हैं.'
आपको बताते चलें बीते एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है. दोनों देश अगले पांच साल में इसे फिर दोगुना करने का टारगेट सेट किया है.
साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस की यात्रा पर विदेश मंत्रालय (MEA) की विशेष ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने कहा, 'राष्ट्रपति के साथ हाईलेवल डेलिगेशन आया है. डेलिगेशन में विदेश मंत्रालय, परिवहन, संचार और कार्य मंत्रालय के अधिकारी, राष्ट्रपति के उप-मंत्री, रिसर्च, इनोवेशन और डिजिटल पॉलिसी के उप-मंत्री के साथ विदेश मामलों के उप-मंत्री और अन्य अधिकारी शामिल हैं. उनके साथ 60 सदस्यों वाला एक कारोबारी डेलिगेशन भी आया है.
सिबी जॉर्ज ने कहा, 'साइप्रस भारत में FDI निवेश का नौवां सबसे बड़ा स्रोत है और EU के भीतर नीदरलैंड के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है. 2000 से अब तक यहां से कुल लगभग 16 अरब अमेरिकी डॉलर का FDI निवेश आया है. साइप्रस से होने वाला निवेश सेवा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, कार्गो हैंडलिंग, निर्माण, शिपिंग और फार्मास्यूटिकल्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है. रक्षा और समुद्री सहयोग दोनों देशों के आपसी संबंधों को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरे हैं. इसी कड़ी में ‘द्विपक्षीय रक्षा सहयोग कार्यक्रम 2026’ की रूपरेखा तय हुई. अगले साल से साइप्रस में UPI सेवा शुरू हो जाएगी, जो इस दिशा में एक बड़ा कदम है.'
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