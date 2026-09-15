UPI Transaction Charge: 'अमेरिकी दबाव में सरकार...’ राहुल गांधी के सनसनीखेज आरोप से गरमाई सियासत

देश में UPI से होने वाले डिजिटल पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लगाने को लेकर राजनीति गरमा गई है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है. उनका आरोप है कि सरकार ने चोर दरवाजे से UPI लेन-देन पर फीस वसूलने की तैयारी कर ली है. राहुल गांधी का कहना है कि 2,000 रुपये से ज्यादा के मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर MDR लगाने की मंजूरी दे दी गई है. उन्होंने दावा किया कि भले ही 2,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन संख्या में सिर्फ 5 परसेंट हों, लेकिन कुल यूपीआई वैल्यू में इनकी हिस्सेदारी लगभग 65 परसेंट है.
सरकार का कहना है कि आम ग्राहकों से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी ने इस दावे पर सवाल खड़े किए हैं. उनका तर्क है कि जब दुकानदारों पर यह फीस लगाई जाएगी, तो वे इसकी भरपाई सामान और सेवाओं के दाम बढ़ाकर करेंगे. यानी घूम-फिरकर इसका बोझ आम जनता की जेब पर ही आना तय है. राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा,
'मोदी सरकार ने चुपचाप UPI पर फीस लगाने का रास्ता खोल दिया है. अब, ₹2,000 से ज्यादा के मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर MDR लगाया जा सकता है. भले ही ये ट्रांजैक्शन कुल वॉल्यूम का सिर्फ 5% हों, लेकिन UPI के कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू का लगभग 65% हिस्सा इन्हीं का होता है. सरकार का कहना है कि ग्राहकों से कोई फीस नहीं ली जाएगी. लेकिन दुकानदारों पर लगाई जाने वाली फीस आख़िर कहां से आएगी? इसे कीमतों में जोड़ा जाएगा, यानी यह सीधे ग्राहक की जेब से ही जाएगी. अमेरिकी पेमेंट कंपनियां लंबे समय से भारत की जीरो-MDR पॉलिसी का विरोध करती रही हैं. अब, मोदी सरकार ने इसी दिशा में पॉलिसी बदलने का रास्ता खोल दिया है. ठीक US ट्रेड डील की तरह, PM मोदी एक बार फिर अमेरिकी दबाव के आगे झुक रहे हैं.'
मोदी सरकार ने चुपचाप UPI पर फ़ीस लगाने का रास्ता खोल दिया है।
अब ₹2,000 से ऊपर के merchant UPI लेन-देन पर MDR लगाया जा सकता है। इन ट्रांजैक्शंस की संख्या भले ही सिर्फ़ 5% हो, लेकिन UPI के कुल transaction value का करीब 65% इन्हीं में है।
सरकार कहती है कि ग्राहक से कोई फ़ीस नहीं…
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 15, 2026
राहुल गांधी ने यह आरोप भी लगाया कि अमेरिकी पेमेंट कंपनियां काफी समय से भारत की जीरो-एमडीआर नीति का विरोध कर रही थीं. उनका कहना है कि मोदी सरकार ने उनके आगे घुटने टेक दिए हैं और यूएस ट्रेड डील के चक्कर में अमेरिकी दबाव के सामने सरेंडर कर दिया है.
बता दें कि सरकार ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट की धारा 10A के तहत नया नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके मुताबिक 2,000 रुपये तक के UPI पेमेंट और रुपे डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर बैंक कोई फीस नहीं वसूल सकते. हालांकि 2,000 रुपये से ज्यादा के मर्चेंट पेमेंट पर आगे चलकर एमडीआर लगाया जा सकता है. यह चार्ज कितना होगा और किन व्यापारियों पर लागू होगा, इस पर अभी आखिरी फैसला होना बाकी है.