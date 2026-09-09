/गरबा में मुस्लिमों की एंट्री पर संग्राम! VHP का फरमान, राणे का समर्थन, अमृता फडणवीस बोलीं- त्योहार तो सबके हैं

महाराष्ट्र में नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया आयोजनों में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने राज्यभर में होने वाले गरबा और डांडिया कार्यक्रमों में मुस्लिमों को शामिल नहीं होने देने का ऐलान किया है. VHP के इस फैसले का महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने समर्थन किया है. वहीं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने इससे अलग राय रखी है.
अमृता फडणवीस ने कहा कि त्योहार सभी को साथ लेकर चलने वाले होते हैं. उन्होंने कहा,'अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति वहां आता है और सही तरीके से त्योहार का आनंद लेता है, तो मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता।" उनके इस बयान को VHP के फैसले के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है.'
#WATCH | Chandrapur, Maharashtra: On Maharashtra Minister Nitesh Rane backing VHP's call to bar Muslims from Navratri event, wife of CM Devendra Fadnavis & social worker Amruta Fadnavis says, "He must have said this after thinking something; I do not want to get into its depths.… pic.twitter.com/23VqzO2enT
— ANI (@ANI) September 8, 2026
इस विवाद कई और नेताओं ने भी टिप्पणी की है. इसमें शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा,'अगर देश के प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं और मस्जिदों में जाते हैं, वहां इस्लामिक देशों के नेताओं से गले मिलते हैं और उन्हें ‘मेरा भाई’ कहते हैं. सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को भी ‘मेरा भाई’ कहते हैं. तो यहां भी भाई हैं. फिर यहां उस भाई को रोका क्यों जाए? विदेश में वे भाई हैं और यहां दुश्मन, ऐसा कैसे चल सकता है?'
नितेश राणे ने VHP के फैसले का समर्थन करते हुए गरबा आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों की पहचान जांचने की मांग की है. उन्होंने कहा कि गरबा में आने वाले लोगों को अपनी पहचान दिखानी चाहिए और प्रवेश से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए. राणे ने आरोप लगाया कि नवरात्रि और ऐसे धार्मिक आयोजनों के दौरान 'लव जिहाद' के मामले बढ़ते हैं. 'लव जिहाद' शब्द का इस्तेमाल कुछ संगठन मुस्लिम पुरुषों पर दूसरे धर्म की महिलाओं को प्रेम संबंधों के जरिए धर्म परिवर्तन के लिए कथित तौर पर फंसाने के आरोपों के लिए करते हैं. राणे ने धार्मिक आयोजनों में डीजे को लेकर भी समान नियम लागू करने की मांग की. उनका कहना है कि अगर गणेश उत्सव के दौरान डीजे पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो ईद के जुलूसों में भी इसी तरह के नियम लागू होने चाहिए.
VHP ने महाराष्ट्र में गरबा और डांडिया आयोजकों से प्रतिभागियों की हिंदू पहचान की जांच करने को कहा है. संगठन की गाइडलाइन में आधार कार्ड की जांच और प्रतिभागियों के माथे पर तिलक लगाने जैसे उपाय शामिल हैं. VHP के प्रवक्ता और संयुक्त सचिव श्रीराज नायर ने कहा कि संगठन ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को गरबा और डांडिया में शामिल नहीं होने देने का फैसला किया है. उनका तर्क है कि नवरात्रि केवल नाच-गाने का त्योहार नहीं, बल्कि देवी की पूजा का पर्व है. नायर ने कहा कि यह कदम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि VHP इसे हिंदू त्योहारों के सांस्कृतिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए उठाया गया "एहतियाती" कदम मानता है.