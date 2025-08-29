मराठा रिजर्वेशन को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा भी हाई, पुलिस बोली- बस एक दिन और...

Maratha Reservation: महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन को लेकर मुद्दे एक बार फिर गर्मा गया है. आंदोलन की अगुवाई कर रहे मनोज जारंगे पाटिल हजारों समर्थकों के साथ मुंबई के आजाद मैदान में अनिश्चितकाल के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं. जिसके बाज राज्य की सियासत का पारा भी हाई हो गया है.
Maratha Reservation: महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन का मुद्दा गरमाया हुआ है. रिजर्वेशन को लेकर आंदोलन की अगुवाई कर रहे मनोज जारंगे पाटिल अपने हजारों समर्थकों के साथ मुंबई बहुंच गए हैं. जारंगे का कहना है कि जब तक मराठा समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलता तब तक वो आजाद मैदान में भूख-हड़ताल पर बैठे रहेंगे. एक तरफ जहां प्रदर्शन चल रहा है वहीं दूसरी तरफ सियासी पार्टियां भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं. इसी बीच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया है, उन्होंने पूर्व की MVA सरकार को घेरने की कोशिश की है.
मुंबई पुलिस ने जारंगे को सिर्फ एक दिन और 5000 लोगों की अनुमति दी थी, लेकिन आजाद मैदान में ज्यादा लोग पहुंच गए और जरांगे का कहना है कि सरकार हमें 'एक दिन की अनुमति' देकर आंदोलन का अपमान कर रही है. जबकि मुंबई पुलिस ने उन्हें शुक्रवार की शाम एक और दिन प्रदर्शन करने की इजाजत दी है. मुंबई पुलिस ने कहा,'मनोज जरांगे पाटिल को उनके विरोध प्रदर्शन के लिए एक और दिन की मोहलत दी गई है. वह कल एक और दिन के लिए आजाद मैदान में अपना विरोध प्रदर्शन जारी रख सकते हैं.' मनोज जरांगे का कहना है कि जब तक मराठा समाज को OBC में शामिल कर आरक्षण नहीं दिया जाता, वे पीछे नहीं हटेंगे. उन्होंने चेतावनी दी कि 'मराठा समाज आरक्षण लेकर रहेगा, चाहे इसके लिए जान भी चली जाए.'
मराठा समाज लंबे समय से ओबीसी में शामिल होने की मांग कर रहा है. उधर, OBC संगठनों का कहना है कि मराठों को अगर रिजर्वेशन देना है तो अलग से दिया जाए, OBC का कोटा किसी भी कीमत पर कम नहीं होना चाहिए. जारंगे चाहते हैं कि मराठों को 'कुनबी' जाति में शामिल किया जाए, क्योंकि कुनबी जाति पहले से ही ओबीसी कैटेगरी में आती है. उनका तर्क है कि मराठाओं को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए. जो लगभग राज्य में सबसे ज्यादा 33 फीसद है.
मराठा रिजर्वेशन आंदोलन के नेता मनोज जरांगे की भूख हड़ताल पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा,'जब मैं मुख्यमंत्री था तब मराठा समुदाय को 10% रिजर्वेशन दिया गया था, जिसका फायदा आज भी मिल रहा है. सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी मराठा समुदाय को आरक्षण दिया था लेकिन महा विकास अघाड़ी (MVA) सरकार इसे बरकरार नहीं रख पाई.' उन्होंने आगे कहा,'मैं मराठा समुदाय से अपील करता हूं कि हम जो भी संभव होगा जरूर करेंगे. ये लोग (उद्धव ठाकरे) सिर्फ वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं. अगर उनमें हिम्मत होती तो वे मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ करते. उन्होंने मराठा समुदाय के लिए क्या किया है? उन्हें मराठा समुदाय पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.'
मनोज जारंगे पाटिल महाराष्ट्र के बीड जिले के मातोरी गांव के रहने वाले हैं. हालांकि फिलहाल वो अपने परिवार के साथ जालना में रहते हैं. उन्होंने 2010 में उस समय पढ़ाई छोड़ दी थी जब वो कक्षा 12 में थे. पढ़ाई छोड़ने के बाद जारंगे आंदोलन के साथ जुड़ गए. यह पहली बार नहीं है जब जारंगे ने महाराष्ट्र में सरकार के लिए मुसीबत खड़ी की है. इससे पहले सितंबर 2023 में उनकी भूख हड़ताल से राज्य सरकार हिल गई थी. जारंगे की भूख हड़ताल के बाद सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया था.
