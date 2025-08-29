मराठा रिजर्वेशन को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा भी हाई, पुलिस बोली- बस एक दिन और...
Advertisement
trendingNow12901548
Hindi Newsदेश

मराठा रिजर्वेशन को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा भी हाई, पुलिस बोली- बस एक दिन और...

Maratha Reservation: महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन को लेकर मुद्दे एक बार फिर गर्मा गया है. आंदोलन की अगुवाई कर रहे मनोज जारंगे पाटिल हजारों समर्थकों के साथ मुंबई के आजाद मैदान में अनिश्चितकाल के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं. जिसके बाज राज्य की सियासत का पारा भी हाई हो गया है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 29, 2025, 06:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मराठा रिजर्वेशन को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा भी हाई, पुलिस बोली- बस एक दिन और...

Maratha Reservation: महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन का मुद्दा गरमाया हुआ है. रिजर्वेशन को लेकर आंदोलन की अगुवाई कर रहे मनोज जारंगे पाटिल अपने हजारों समर्थकों के साथ मुंबई बहुंच गए हैं. जारंगे का कहना है कि जब तक मराठा समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलता तब तक वो आजाद मैदान में भूख-हड़ताल पर बैठे रहेंगे. एक तरफ जहां प्रदर्शन चल रहा है वहीं दूसरी तरफ सियासी पार्टियां भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं. इसी बीच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया है, उन्होंने पूर्व की MVA सरकार को घेरने की कोशिश की है.

मुंबई पुलिस ने प्रदर्शन के एक दिन और दिया

मुंबई पुलिस ने जारंगे को सिर्फ एक दिन और 5000 लोगों की अनुमति दी थी, लेकिन आजाद मैदान में ज्यादा लोग पहुंच गए और जरांगे का कहना है कि सरकार हमें 'एक दिन की अनुमति' देकर आंदोलन का अपमान कर रही है. जबकि मुंबई पुलिस ने उन्हें शुक्रवार की शाम एक और दिन प्रदर्शन करने की इजाजत दी है. मुंबई पुलिस ने कहा,'मनोज जरांगे पाटिल को उनके विरोध प्रदर्शन के लिए एक और दिन की मोहलत दी गई है. वह कल एक और दिन के लिए आजाद मैदान में अपना विरोध प्रदर्शन जारी रख सकते हैं.' मनोज जरांगे का कहना है कि जब तक मराठा समाज को OBC में शामिल कर आरक्षण नहीं दिया जाता, वे पीछे नहीं हटेंगे. उन्होंने चेतावनी दी कि 'मराठा समाज आरक्षण लेकर रहेगा, चाहे इसके लिए जान भी चली जाए.'

कुनबी जाति में शामिल होना चाहते हैं मराठा

मराठा समाज लंबे समय से ओबीसी में शामिल होने की मांग कर रहा है. उधर, OBC संगठनों का कहना है कि मराठों को अगर रिजर्वेशन देना है तो अलग से दिया जाए, OBC का कोटा किसी भी कीमत पर कम नहीं होना चाहिए. जारंगे चाहते हैं कि मराठों को 'कुनबी' जाति में शामिल किया जाए, क्योंकि कुनबी जाति पहले से ही ओबीसी कैटेगरी में आती है. उनका तर्क है कि मराठाओं को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए. जो लगभग राज्य में सबसे ज्यादा 33 फीसद है.

Add Zee News as a Preferred Source

सरकार ने उद्धव ठाकरे को बताया जिम्मेदार

मराठा रिजर्वेशन आंदोलन के नेता मनोज जरांगे की भूख हड़ताल पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा,'जब मैं मुख्यमंत्री था तब मराठा समुदाय को 10% रिजर्वेशन दिया गया था, जिसका फायदा आज भी मिल रहा है. सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी मराठा समुदाय को आरक्षण दिया था लेकिन महा विकास अघाड़ी (MVA) सरकार इसे बरकरार नहीं रख पाई.'  उन्होंने आगे कहा,'मैं मराठा समुदाय से अपील करता हूं कि हम जो भी संभव होगा जरूर करेंगे. ये लोग (उद्धव ठाकरे) सिर्फ वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं. अगर उनमें हिम्मत होती तो वे मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ करते. उन्होंने मराठा समुदाय के लिए क्या किया है? उन्हें मराठा समुदाय पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.'

कौन हैं मनोज जारंगे पाटिल?

मनोज जारंगे पाटिल महाराष्ट्र के बीड जिले के मातोरी गांव के रहने वाले हैं. हालांकि फिलहाल वो अपने परिवार के साथ जालना में रहते हैं. उन्होंने 2010 में उस समय पढ़ाई छोड़ दी थी जब वो कक्षा 12 में थे. पढ़ाई छोड़ने के बाद जारंगे आंदोलन के साथ जुड़ गए. यह पहली बार नहीं है जब जारंगे ने महाराष्ट्र में सरकार के लिए मुसीबत खड़ी की है. इससे पहले सितंबर 2023 में उनकी भूख हड़ताल से राज्य सरकार हिल गई थी. जारंगे की भूख हड़ताल के बाद सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया था. 

Who is Manoj Jarange Patil

  • सितंबर 2023: जालना जिले के अंतरवली-सारथी गांव में भूख हड़ताल, सरकार पर दबाव बनाया
  • जनवरी 2024: जालना से मुंबई तक पदयात्रा की और कुनबी प्रमाणपत्र के जरिए ओबीसी आरक्षण के लिए आवाज उठाई.
  • 27 जनवरी 2024: नवी मुंबई में अनिश्चितकालीन उपवास रखा, जो उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आश्वासन पर खत्म किया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Maratha Reservation

Trending news

वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
Maratha Reservation
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
Thailand
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
subhram Swami
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
attari wagah border beating retreat ceremony
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
Maharashtra news
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
Vadodara
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
Himachal Pradesh
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
today weather update
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
;