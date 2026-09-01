‘बुर्का उतारो वरना एंट्री नहीं...' अस्पताल में हंगामा, एडवोकेट जहां आरा ने BMC अस्पतालों के निरीक्षण का ऐलान किया

मुंबई के कूपर अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में बुर्का पहनकर एंट्री रोके जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. एडवोकेट जहां आरा का आरोप है कि पहचान बताने के बावजूद अस्पताल कर्मचारियों ने उन्हें बुर्का उतारने के बाद ही अंदर जाने की बात कही. अस्पताल की तरफ से बच्चे चोरी होने की आशंका का तर्क दिए जाने पर जहां आरा ने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ बुर्के में ही बच्चे चोरी होते हैं?
अब उन्होंने इस मामले में कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है और BMC के अस्पतालों में ऐसे मामलों की जांच करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि वे सभी BMC (बृहन्मुंबई नगर निगम) के जरिए चलाए जाने वाले अस्पतालों का दौरा कर निरीक्षण करेंगी, ताकि यह देखा जा सके कि किन-किन अस्पतालों में इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है.
सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में बुर्का पहने दो महिलाओं को कूपर अस्पताल में दाखिल होने से रोकते हुए देखा जा सकता है. महिलाएं गेट पर सुरक्षाकर्मियों के साथ बातचीत भी कर रही हैं. बताया जा रहा है कि एडवोकेट जहां आरा और उनकी सहेली को अस्पताल के अंदर अपने रिश्तेदार से मिलने जाना था. महिलाओं के साथ आए एक व्यक्ति ने इस घटना का वीडियो बनाया, जो बाद में सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया.
हमारे सहयोगी चैनल 'सलाम TV' से बात करते हुए बताया कि मैं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए अस्पताल गई थी, लेकिन मेटरनिटी वॉर्ड के बाहर मुझे रोक दिया गया. मैंने उन्हें बताया कि मेरा फेस कवर नहीं और नकाब भी नहीं लगाया हुआ. उसके बावजूद मुझसे कहा गया कि आप बुर्का पहनकर अंदर नहीं जा सकते. मैंने उन्हें यह भी बताया कि मैं एडवोकेट हूं और मुझे बताएं कि यह कानून किसने बनाया. मैंने वजह भी पूछी तो उन्होंने बताया कि बुर्के में बच्चे चोरी होते हैं. उन्होंने आगे सवाल उठाया कि अगर बुर्के में बच्चे चोरी हो रहे हैं, तो इसमें किसकी कमी है? यह बुर्का पहनने वाली औरतों का फॉल्ट नहीं, बल्कि सिक्योरिटी की नाकामी है. उन्होंने कहा कि जब-जब बुर्के पर बात आएगी तो एडवोकेट जहां आरा वहां खड़ी नजर आएगी.
मुंबई के कूपर हॉस्पिटल के मैटरनिटी वार्ड में वकील ज़हरा शेख़ को बुर्क़ा पहनकर जाने से रोका गया, इस मामले पर उनका क्या कहना है सुनिए....#Mumbai #CooperHospital #Burqa pic.twitter.com/4LD71cbbfA
— Salaam TV (@salaamtvnews) September 1, 2026
वीडियो में जहां आरा को इस कथित मांग का कड़ा विरोध करते हुए देखा जा सकता है कि अस्पताल परिसर में घुसने से पहले उन्हें अपना बुर्का उतारना होगा. उन्होंने सुरक्षाकर्मियों के इस कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह उनकी गरिमा, निजता और धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है. जबकि दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन ने तर्क दिया है कि बुर्के की आड़ में बच्चे चोरी होने की घटनाएं होती हैं, इसलिए यह नियम लागू किया गया है.
इस संबंध में जब हमने सामाजिक कार्यकर्ता, लेखिका और राजनीतिक विश्लेषक डॉ शालिनी अली से बात की तो उन्होंने बताया,' भारत का संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन कोई भी स्वतंत्रता कानून से ऊपर नहीं है. बुर्का इस्लाम धर्म और उसकी आस्था से जुड़ा पहनावा है और उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन यदि किसी भी पहनावे का इस्तेमाल कानून तोड़ने, अपराध छिपाने या सुरक्षा व्यवस्था का गलत इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.'
डॉ शालिनी ने आगे बताया,'मतदान के दौरान भी बुर्का और हिजाब पहनी महिलाओं को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए किसी महिला पुलिस कर्मी को अपना चेहरा दिखाने से, इसलिए सरकार और प्रशासन को बिना भेदभाव के ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई करने की इजाजत होनी चाहिए और हर एक भारतीय नागरिक को साथ देना चाहिए. विरोध किसी धर्म या समुदाय से नहीं, बल्कि हर तरह के दुरुपयोग से है. देश की सुरक्षा और महिलाओं की गरिमा, दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं. धर्म का सम्मान हो और दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई हो, यही न्याय, यही संविधान है.