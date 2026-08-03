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आधे घंटे देरी से बंटा पेपर, OMR पर भी हंगामा... कर्नाटक पुलिस भर्ती परीक्षा के बीच छात्रों का भारी हंगामा; बैरिकेड तोड़ने की हुई कोशिश

कर्नाटक में पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों ने भारी हंगामा किया. छात्रों का आरोप है कि प्रश्नपत्र समय पर नहीं बांटे और ओएमआर शीट को बांटने के दौरान भी अव्यवस्था हुई. इस दौरान कई छात्र केंद्र से बाहर आ गए और जमकर हंगामा किया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 03, 2026, 08:58 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 09:08 AM IST
आधे घंटे देरी से बंटा पेपर, OMR पर भी हंगामा... कर्नाटक पुलिस भर्ती परीक्षा के बीच छात्रों का भारी हंगामा; बैरिकेड तोड़ने की हुई कोशिश

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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