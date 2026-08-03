/आधे घंटे देरी से बंटा पेपर, OMR पर भी हंगामा... कर्नाटक पुलिस भर्ती परीक्षा के बीच छात्रों का भारी हंगामा; बैरिकेड तोड़ने की हुई कोशिश

Karnataka Police Constable Exam: कर्नाटक में पुलिस कॉन्सटेबल भर्ती परीक्षा के दौरान रविवार (02 अगस्त) को भारी हंगामा देखने को मिला. विजयपुरा जिले के एक परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों ने भारी हंगामा करते हुए परीक्षा देने से इनकार कर दिया. इसके साथ ही छात्रों ने दोबार परीक्षा कराने की मांग शुरू कर दी.
दरअसल, इस दौरान अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए कि प्रश्नपत्र समय पर नहीं बांटे गए और ओएमआर शीट का वितरण की प्रक्रिया के दौरान भारी अव्यवस्था देखने को मिली. यही कारण है कि परीक्षा केंद्र पर अधिकांश अभ्यर्थियों की परीक्षा प्रभावित हुई. पूरा मामला विजयपुरा जिले के टीकोटा स्थित शारदाम्बा पीयू कॉलेजे के परीक्षा केंद्र का है.
परीक्षा केंद्र पर पहुंचे अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रश्नपत्र को सुबह 10:30 बजे वितरित होने थे, लेकिन उन्हें करीब 30 मिनट की देरी से प्रश्नपत्र मिला. इसके साथ ही केंद्र के अलग-अलग कक्षों में ओएमआर और प्रश्नपत्र बांटने का तरीका काफी अलग दिखा. इसी कारण बच्चों के भीतर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और अव्यस्था से नाराज होकर कई अभ्यर्थी परीक्षा बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गए.
परीक्षा बीच में छोड़कर बाहर आए छात्रों ने केंद्र पर भारी प्रदर्शन किया. छात्रों का आरोप है कि वर्षों की तैयारी के बाद इस प्रकार की लापरवाही उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है. प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने प्रभावित केंद्र पर परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग की.
इस विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उम्मीदवार केंद्र के बाहर लगे बैरिकेड तो तोड़ते नजर आए. हालांकि,इस दौरान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा. सुरक्षा बलों ने इस दौरान आंसू गैस के गोले छोड़े, जिससे भीड़ तीतर बितर हो गई.
सूत्रों के अनुसार, कुछ बच्चे परीक्षा केंद्र से ओएमआर शीट लेकर ही बाहर निकल गए. ऐसे में बताया गया कि ऐसे छात्रों ने कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण के नियमों का उल्लंघन किया था और इसलिए उन्हें दोबारा प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी. केवल विजयवाड़ा नहीं, बल्कि कुछ अन्य केंद्रों पर भी ऐसी समस्याएं आईं, लेकिन पर्यवेक्षकों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया समझाने के बाद अधिकांश उम्मीदवारों ने परीक्षा देना फिर से शुरू कर दिया.
गौरतलब है कि कर्नाटक भर में 800 से अधिक केंद्रों पर 3991 सिविल पुलिस कॉन्स्टेबल पदों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई. इन परीक्षा करीब 4.54 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया. विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने मांग करते हुए कहा कि प्रभावित केंद्र पर परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित की जाए.