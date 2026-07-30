प्रियंका के 'गोमूत्र एक्सपर्ट' वाले बयान पर हंगामा, 215 VC ने कांग्रेस सांसद को लिखा खत; शिक्षाविदों ने क्या कहा?

इस पत्र में यह भी लिखा गया है कि चाहें यह बयान भले ही किसी तंज के तौर पर दिया गया हो, लेकिन यह बेहद चिंताजनक है. शिक्षाविदों की ओर से लिखा गया कि संसद से यह उम्मीद की जाती है कि वहां विचारों पर गंभीरता से बहस हो और मतभेदों को गरिमा के साथ व्यक्त किया जाए. लोकतंत्र में असहमति होना भी अनिर्वाय है, लेकिन किसी का मजाक उड़ाना बिल्किल सही नहीं है. इस ओपन लेटर में यह भी लिखा गया है कि राजनीतिक प्रतिनिधियों के ऐसे बयानों से देश के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के बीच एक गलत संदेश जाता है. हमारे वैज्ञानिकों को यह भरोसा होना चाहिए कि वे बिना किसी राजनीतिक उपहास के या किसी तंज के सार्वजनिक बहसों में हिस्सा ले सकें.