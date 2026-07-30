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प्रियंका के 'गोमूत्र एक्सपर्ट' वाले बयान पर हंगामा, 215 VC ने कांग्रेस सांसद को लिखा खत; शिक्षाविदों ने क्या कहा?

परीक्षा सुधारों पर गठित नए टास्क फोर्स के सदस्य आईआईटी मद्रास के निदेशक वी. कामकोटि को लेकर की गई कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की टिप्पणी पर बवाल मच गया है. प्रियंका के बयान पर देश के 215 कुलपतियों ने एक खुला पत्र लिखकर कड़ी आलोचना की है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 30, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:35 PM IST
प्रियंका के 'गोमूत्र एक्सपर्ट' वाले बयान पर हंगामा, 215 VC ने कांग्रेस सांसद को लिखा खत; शिक्षाविदों ने क्या कहा?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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