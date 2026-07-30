प्रियंका के 'गोमूत्र एक्सपर्ट' वाले बयान पर हंगामा, 215 VC ने कांग्रेस सांसद को लिखा खत; शिक्षाविदों ने क्या कहा?

Priyanka Gandhi: लोकसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के एक बयान पर हंगामा मच गया. प्रियंका गांधी ने आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी. कामकोटि को गोमूत्र एक्सपर्ट करार दिया था. अब देश के 215 से अधिक वर्तमान और पूर्व कुलपतियों तथा वरिष्ठ शिक्षाविदों ने एक खुला पत्र लिखकर इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है.
दरअसल, इस पत्र को 30 जुलाई को लिखा गया, जिसमें वरिष्ठ शिक्षाविदों ने कहा कि किसी विद्वान के विचारों पर बहस करने के बजाय एक ओछा टैग या लेबल देकर खारिज करना हमारे संविधान में दिए गए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मूल भावना को चोट पहुंचाता है. प्रो. कामकोटि परीक्षा सुधारों पर गठित नए टास्क फोर्स के सदस्य हैं.
इस खुले पत्र में शिक्षाविदों ने प्रोफेसर कामकोटि के अकादमी और वैज्ञानिक योगदान का ब्योरा दिया और लिखा कि वे देश के शीर्ष तकनीकी दिमागों में से एक हैं. बता दें कि प्रोफेसर कामकोटि के पास आईआईटी मद्रास से कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एमएस और पीएचडी की डिग्रियां हैं.
इसके साथ ही वे 150 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित कर चुके हैं और 50 से अधिक R&D परियोजनाओं से जुड़े भी रहें. खास बात है कि भारत के पहले इंडस्ट्री-ग्रेड माइक्रोप्रोसेसर को तैयार करने में भी उनकी भूमिका अहम रही है.
इस पत्र में यह भी लिखा गया है कि चाहें यह बयान भले ही किसी तंज के तौर पर दिया गया हो, लेकिन यह बेहद चिंताजनक है. शिक्षाविदों की ओर से लिखा गया कि संसद से यह उम्मीद की जाती है कि वहां विचारों पर गंभीरता से बहस हो और मतभेदों को गरिमा के साथ व्यक्त किया जाए. लोकतंत्र में असहमति होना भी अनिर्वाय है, लेकिन किसी का मजाक उड़ाना बिल्किल सही नहीं है. इस ओपन लेटर में यह भी लिखा गया है कि राजनीतिक प्रतिनिधियों के ऐसे बयानों से देश के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के बीच एक गलत संदेश जाता है. हमारे वैज्ञानिकों को यह भरोसा होना चाहिए कि वे बिना किसी राजनीतिक उपहास के या किसी तंज के सार्वजनिक बहसों में हिस्सा ले सकें.
इसके साथ ही इस पत्र में तंज के साथ कहा गया कि उनके तर्कों की आलोचना कीजिए, उनके सबूतों को चुनौती दीजिए और उनसे बेहतर सबूत मांगिए, लेकिन किसी भी प्रकार के विद्वान की विद्वता को छोटा कहना सही नहीं है. पत्र में कहा गया कि जब जटिल वैज्ञानिक राजनीति में उपहास का विषय बनते हैं, तो समाज एक जागरुक और गंभीर बहस का मौका खो देता है.
गौरतलब है कि इन दिग्गजों के नेतृत्व में भेजी गई चिट्ठी इस विरोध पत्र के समन्वयकों में आईसीटी मुंबई के पूर्व कुलपति प्रो. जी.डी यादव और एसोलिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की महासचिव प्रो. पंकज मित्तल शामिल हैं. देश के 215 से अधिक विश्वविद्यालयों के मौजूदा और पूर्व कुलपतियों ने इस पत्र पर अपने हस्ताक्षर किए हैं.