Air pollution News: दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!

Woman Officer Resigns due to Pollution in Delhi: राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने एक बार फिर लोगों को अपनी सेहत और भविष्य पर सोचने को मजबूर कर दिया है. इस बार मामला किसी आम नागरिक का नहीं, बल्कि भारतीय आर्थिक सेवा (Indian Economic Service) से जुड़ी अधिकारी का है, जिन्होंने दिल्ली की जहरीली हवा से तंग आकर अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया.

जानकारी के मुताबिक, यह महिला अधिकारी भारतीय आर्थिक सेवा में रैंक 8 के साथ चयनित हुई थीं. उनका अधिकांश कार्यकाल दिल्ली में ही बीतने वाला था. लेकिन लगातार बढ़ते प्रदूषण और अपने छोटे बेटे की सेहत को देखते हुए उन्होंने यह कठिन निर्णय लिया.

पति ने सोशल मीडिया पर लिखा पोस्ट

उनके पति ने इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए एक भावुक पोस्ट लिखा, जो अब वायरल हो रहा है. उन्होंने इस पोस्ट में लिखा, मेरी पत्नी ने UPSC- IES परीक्षा में 8वीं रैंक हासिल की थी. वह ग्रुप ए सर्विस की अधिकारी थीं. लेकिन दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए और हमारे छोटे बेटे के स्वास्थ्य के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी. यह फैसला आसान नहीं था. आखिर कौन सरकारी ग्रुप ए नौकरी छोड़ता है? लेकिन हमें ज़रा भी पछतावा नहीं है.

'राजनीतिक बहस छोड़िए, अपनी जिंदगी बचाइए'

उन्होंने सरकार पर भड़ास निकालते हुए आगे लिखा, 'सच तो यह है कि किसी भी सरकार को इसकी परवाह नहीं है. नागरिक भी बड़े पैमाने पर ब्रेनवॉश किए गए हैं. आखिर में जिम्मेदारी आपकी अपनी होती है - अपनी सेहत की, अपने परिवार की. अगर खुद को बचाना है, तो कदम खुद उठाने होंगे. चाहे वह UPSC की नौकरी छोड़ना हो, निजी नौकरी छोड़नी हो या फिर अपना बिजनेस. राजनीतिक बहस छोड़िए, अपनी जिंदगी बचाइए.'

My wife got UPSC Rank 8th. She was a group A service officer (Indian Economic Service). Most of her career, she would be in Delhi. Looking at the pollution situation.

And, our young son, she decided to quit. Was the decision difficult? Yes (like who leaves a Group A… — Akshat Shrivastava (@Akshat_World) November 5, 2025

यह महिला अधिकारी कौन हैं और इस पोस्ट में कितनी सच्चाई है, यह तो स्पष्ट नहीं है लेकिन इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. बहुत से लोग जहां इस फैसले को बहादुरी और दूरदर्शिता का कदम बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि सिस्टम के भीतर रहकर बदलाव लाना बेहतर होता.

'सरकारी अफसर छोड़कर जाएंगे तो सुधार कौन करेगा'

एक यूज़र ने लिखा, 'दिल्ली की हवा अब सिर्फ बूढ़ों के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी खतरा बन गई है. अगर एक पढ़ी-लिखी अफसर यह कदम उठा रही हैं, तो हालात कितने गंभीर हैं, यह साफ दिखता है.' वहीं दूसरे यूज़र ने कहा, 'सरकारी अफसर अगर छोड़कर जाएंगे तो सुधार कौन करेगा?'

बताते चलें कि दिल्ली में पिछले कई हफ्तों से एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खतरनाक स्तर पर बना हुआ है. सुबह-शाम की हवा में धुंध और धुएं का मिश्रण साफ दिखता है. स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाई जा रही हैं, निर्माण कार्य रोके गए हैं, लेकिन हालात में सुधार नहीं हो रहा.

प्रदूषण अब बन गया स्थाई खतरा

विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण सिर्फ मौसमी समस्या नहीं, बल्कि एक स्थायी खतरा बन गया है. हर साल सर्दियों में सांस लेना और मुश्किल हो जाता है और अब यह सिर्फ गरीब या आम लोगों का मुद्दा नहीं रहा बल्कि प्रशासनिक अधिकारी तक इससे भागने लगे हैं.

ऐसे में एक महिला अफसर का यह कदम अब लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि क्या करियर और प्रतिष्ठा से बढ़कर अपनी और परिवार की सेहत नहीं होनी चाहिए?