UPYogionZee: CM योगी ने बताया पीएम मोदी और अमित शाह के साथ कैसा है रिश्ता?

नई दिल्ली: UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने Zee News को Exclusive इंटरव्यू दिया है. यह इंटरव्यू Zee News के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी (Sudhir Chaudhary) ने लिया है.

इस इंटरव्यू से पहले सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी से वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर रहे थे, तो Zee News के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने इससे जुड़ा सवाल भी पूछा, ‘प्रधानमंत्री का कितना इंवॉल्वमेंट है इस चुनाव में, और आपका पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से कैसा तालमेल है और यह जोड़ी कैसे काम करती है?

कैसे काम करती है सीएम और पीएम की जोड़ी?

इसके जवाब में सीएम योगी बोले कि प्रधानमंत्री जी देश के नेता हैं. हम सभी के मार्गदर्शक हैं और उनकी प्रेरणा से काम कर रहे हैं. और 2014 में यूपी के प्रभारी होने के नाते अमित शाह जी ने ही यूपी की रणनीति बनाई थी, जिससे बीजेपी को सफलता मिली थी. इसके बाद 2017 में तो वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उनके मार्गदर्शन में ही चुनाव लड़ा गया. लगातार बातचीत होती रहती है. पीएम मोदी हर दम UP के साथ ही रहते हैं. कोरोना काल में भी वे UP की जनता से वर्चुअल माध्यम से संवाद करते हैं.

'पीएम मोदी ने किया UP की जनता से संवाद'

2014 में अमित शाह ने UP के माहौल को देखा था. 2017 में वे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उनके मार्गदर्शन में ही चुनाव लड़ा गया. लगातार बातचीत होती रहती है. पीएम मोदी हर समय UP के साथ ही रहते हैं. कोरोना काल में भी वे UP की जनता से वर्चुअल माध्यम से संवाद करते रहे.

सीएम योगी कहां मनाएंगे अगला जन्मदिन?

साथ ही सीएम योगी ने आश्वस्त किया कि BJP आगामी चुनावों में 325+ सीटें जीतेगी और वे अपना 2022 वाला जन्मदिन भी यहीं मनाएंगे.

