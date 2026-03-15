LoC पर सेना का एक्शन, उरी में रात के अंधेरे में मारा गया पाक आतंकी, कर रहा था घुसपैठ की कोशिश

Uri Encounter: जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया गया. यह कार्रवाई नियंत्रण रेखा (LoC) के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के दौरान की गई. सेना ने बताया कि ऑपरेशन अभी भी जारी है और इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू हुआ ऑपरेशन

भारतीय सेना के अनुसार, जम्मू-कश्मीर पुलिस से घुसपैठ की संभावित कोशिश को लेकर मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर 14 और 15 मार्च 2026 की दरमियानी रात उरी सेक्टर के बुच्छर इलाके में संयुक्त अभियान चलाया गया. ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया. इसी दौरान सैनिकों ने झाड़ियों के पास एक संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधि देखी, जिसके बाद उसे चुनौती दी गई.

आतंकवादी ने की अंधाधुंध फायरिंग

सुरक्षा बलों द्वारा चुनौती दिए जाने पर संदिग्ध व्यक्ति ने अचानक अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी. इसके जवाब में सेना और पुलिस के जवानों ने भी मोर्चा संभाला और मुठभेड़ शुरू हो गई. कुछ देर चली गोलीबारी के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवादी को मार गिराया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: फारुक अब्दुला पर जानलेवा हमले की जांच तेज, DIG की निगरानी में SIT गठित

सेना ने बताया कि मारे गए आतंकवादी के पास से एक एके राइफल, एक पिस्तौल और भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया गया है. फिलहाल पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अन्य घुसपैठिया आसपास मौजूद न हो.

नौशेरा सेक्टर में भी हाल ही में नाकाम हुई थी घुसपैठ

इससे पहले 10 मार्च को भी नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की एक और कोशिश को भारतीय सेना ने विफल कर दिया था. यह घटना जम्मू-कश्मीर के नौशेरा सेक्टर के झांगर इलाके में हुई थी. भारतीय सेना के व्हाइट नाइट कोर के अनुसार, खुफिया एजेंसियों से विश्वसनीय जानकारी मिलने के बाद सेना ने करीब तीन बजे 2 आतंकवादियों की गतिविधि का पता लगाया था. इसके बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया और मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया गया.

सीमा पर बढ़ाई गई सतर्कता

लगातार हो रही घुसपैठ की कोशिशों को देखते हुए नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता बढ़ा दी गई है. सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां सीमा पार से होने वाली हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि किसी भी घुसपैठ के प्रयास को समय रहते नाकाम किया जा सके.