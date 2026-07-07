/कश्मीर के उरी सेक्टर में LoC पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम; भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद

Jammu Kashmir news: सेना और सुरक्षा बलों ने मंगलवार को घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश नाकाम कर दी है. अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला में उरी के हथलंगा इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई. इसी दौरान बाद में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया.
संदिग्ध गतिविधियों का पता चलने पर, भारतीय सेना के जवानों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की मदद से हथलंगा इलाके में LoC पर तुरंत घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया.
सुरक्षा बलों की घेराबंदी देख वे भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मौके पर ही छोड़कर भाग गए. घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान सेना ने एक बैग बरामद किया,जिसमें 2 AK राइफलें, 2 AK मैगज़ीन, 7.62×39 mm के 256 राउंड गोला-बारूद, एक टोकारेव/टाइप-54 पिस्तौल, 2 पिस्तौल मैगज़ीन, 5 ज़िंदा हैंड ग्रेनेड और पाकिस्तान में बनी सिगरेट के 5 पैकेट थे. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी.
घुसपैठ-रोधी अभियान के दौरान किसी तरह के नुकसान या हताहत होने की खबर नहीं है, और बरामद हथियारों व गोला-बारूद को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है.
अधिकारी ने कहा, 'जवानों की समय पर सतर्कता और कई एजेंसियों के बीच तालमेल से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने और भारी मात्रा में हथियार व गोला-बारूद बरामद करने में मदद मिली.' उन्होंने यह भी कहा कि पूरे इलाके को टेरर फ्री जोन बनाने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है.'
गौरतलब है कि सोमवार, 6 जुलाई को खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय सेना ने कुपवाड़ा ज़िले के केरन सेक्टर में LoC के पास तलाशी अभियान चलाया था. रक्षा सूत्रों ने बताया कि तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के एक ठिकाने का पता लगाया और 5 AK-सीरीज़ की राइफलें, 9 AK मैगज़ीन, एक हैंड ग्रेनेड और भारी मात्रा में गोला-बारूद व युद्ध से जुड़ी अन्य सामग्री बरामद की. इस सामग्री की जांच की जा रही है ताकि इसके स्रोत और सीमा-पार घुसपैठ नेटवर्क से इसके किसी भी संभावित संबंध का पता लगाया जा सके.
सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि दोनों बरामदगी से पता चलता है कि आतंकवादी लगातार हथियार तस्करी और LoC के पार घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, उनका फोकस खासकर फॉरवर्ड सेक्टरों से घुसपैठ करने पर है. अधिकारियों ने बताया, सुरक्षा बलों ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और गश्त भी तेज कर दी है.