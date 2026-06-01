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Hindi Newsदेशकड़े पहरे के बीच आधी रात को उरी सेक्टर में घुसपैठ, लेकिन इस बार इरादा आतंकी नहीं... माजरा जानकर चौंक जाएगी दुनिया!

कड़े पहरे के बीच आधी रात को उरी सेक्टर में घुसपैठ, लेकिन इस बार इरादा आतंकी नहीं... माजरा जानकर चौंक जाएगी दुनिया!

Kashmir Uri News: उरी सेक्टर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद हुई एक असामान्य घुसपैठ ने सभी को हैरान कर दिया है. इस बार मामला आतंकवाद से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसकी सच्चाई जानकर सुरक्षा एजेंसियों समेत पूरी दुनिया चौंक गई है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Jun 01, 2026, 07:46 AM IST
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उरी बॉर्डर पर पकड़ा गया PoK का युवक, खुफिया एजेंसियां समझ रही थीं जासूस, लेकिन... (AI- Image)
उरी बॉर्डर पर पकड़ा गया PoK का युवक, खुफिया एजेंसियां समझ रही थीं जासूस, लेकिन... (AI- Image)

कश्मीर के उरी सेक्टर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सुरक्षा एजेंसियों के साथ-साथ स्थानीय लोगों का भी ध्यान खींच लिया है. नियंत्रण रेखा (एलओसी) पार कर भारतीय क्षेत्र में पहुंचे एक युवक को सेना ने हिरासत में लिया है. जहां सुरक्षा बल इस घुसपैठ के पीछे की असल वजह जानने में जुटे हैं, वहीं इलाके में यह चर्चा भी तेज है कि युवक कथित तौर पर एक युवती से मिलने के लिए जान जोखिम में डालकर सीमा पार कर आया था. हालांकि, इस दावे की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पार कर भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुए एक युवक को सेना ने हिरासत में ले लिया है. सेना ने रविवार को इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि युवक को सीमा पार करने के बाद पकड़ा गया और उससे पूछताछ की जा रही है. सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि युवक भारतीय सीमा में किस उद्देश्य से आया था और उसके सीमा पार करने के पीछे क्या कारण थे. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

LOC पार कर क्या करने आया पाकिस्तानी युवक?

वहीं, घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर कई तरह की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं. कुछ लोगों का दावा है कि युवक कथित तौर पर एक युवती से मिलने के लिए एलओसी पार कर भारतीय क्षेत्र में आया था. हालांकि, इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और सुरक्षा एजेंसियों ने भी इस संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया है. सीमा पार से किसी व्यक्ति के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की घटनाओं को सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से लेती हैं. ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति की पहचान, उसके संपर्कों और सीमा पार करने के वास्तविक कारणों की विस्तार से जांच की जाती है.

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आखिर क्या है मामला?

उत्तरी कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पार कर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक युवक को सेना ने हिरासत में लिया है. सेना ने रविवार को इसकी पुष्टि की. इस बीच, स्थानीय स्तर पर ऐसी चर्चाएं हैं कि युवक कथित तौर पर एक युवती से मिलने के लिए सीमा पार कर आया था. सूत्रों के अनुसार, पकड़े गए युवक की पहचान 22 वर्षीय जीशान अहमद मीर के रूप में हुई है. वह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के मुजफ्फराबाद जिले के पैंकारी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, वह शनिवार देर रात उरी के सिलिकोट इलाके में हाजी पीर क्षेत्र के रास्ते भारतीय सीमा में दाखिल हुआ था.

एलओसी पार क्या करने आया था जीशान?

जीशान के पकड़े जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इरम बानो नामक एक युवती को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया. बताया जाता है कि वह एलओसी के निकट स्थित तिलावरी गांव की निवासी है. सोशल मीडिया पर बाद में एक वीडियो भी तेजी से साझा किया गया, जिसमें एक युवक और युवती अपनी पहचान बताते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में दोनों किसी अज्ञात व्यक्ति के सवालों का जवाब देते दिखाई देते हैं. माना जा रहा है कि सवाल पूछने वाला कोई सुरक्षा अधिकारी हो सकता है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

प्रेम-प्रसंग से जुड़ा है मामला!

एक पुलिस अधिकारी ने नाम प्रकाशित न करने की शर्त पर बताया कि मामला प्रेम संबंध से जुड़ा प्रतीत होता है. अधिकारी के अनुसार, सीमा के दोनों ओर रहने वाले दोनों परिवारों के बीच रिश्तेदारी है और युवक-युवती सोशल मीडिया के माध्यम से एक-दूसरे के संपर्क में थे. उन्होंने यह भी बताया कि जीशान का परिवार मूल रूप से उरी क्षेत्र का रहने वाला था, लेकिन कई दशक पहले पीओके चला गया था. सेना ने अपने बयान में कहा कि जवानों ने स्थिति को संभालते हुए संयम बरता और युवक को बिना किसी अप्रिय घटना के हिरासत में ले लिया. बाद में उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया गया.

यह भी पढ़ेंः करोड़ों का लेनदेन, 25 खातों में ट्रांसफर किए गए पैसे; आतंकी फंडिंग मामले में खुलासा

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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