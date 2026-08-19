/PAK चीन को झटका! कश्मीर और लद्दाख में क्या समझ रहा अमेरिका, जानिए Sergio Gor का दौरा क्यों है अहम?

अमेरिका के भारत में राजदूत Sergio Gor 19-20 अगस्त को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर हैं. यह इन दोनों क्षेत्रों का उनका पहला दौरा है. कश्मीर का दौरा ऐसे समय हो रहा है जब पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान संबंधों में तनाव बना हुआ है. इसके बाद उनका लद्दाख जाना भी अहम है, क्योंकि यह इलाका सीधे भारत-चीन सीमा और LAC से जुड़ा है. एक ही दौरे में कश्मीर और लद्दाख को शामिल किए जाने से यह सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका भारत के दोनों संवेदनशील मोर्चों, पाकिस्तान और चीन की जमीनी स्थिति को समझना चाहता है?
कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू-कश्मीर के इलाके पर अधिकार को लेकर चला आ रहा पुराना झगड़ा है. यह विवाद 1947 में दोनों देशों की आजादी और बंटवारे के समय से जारी है. इसी मुद्दे के कारण दोनों देशों के बीच सीमा पर लगातार तनाव बना रहता है. भारत और पाकिस्तान दोनों कश्मीर पर अपना पूरा दावा करते हैं, लेकिन वास्तविक नियंत्रण रेखा (LoC) दोनों को अलग करती है.
भारत का सीधा आरोप है कि पाकिस्तान लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों को पनाह, हथियार और पैसे देकर भारत के खिलाफ परोक्ष युद्ध चला रहा है. पहलगाम आतंकी हमले के बाद तनाव बढ़ने पर भारत ने सिंधु जल समझौते की समीक्षा और इसे रोकने जैसे कड़े कदम उठाए हैं. वहीं दूसरी तरफ, पाकिस्तान हमेशा कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाकर तीसरे देश की मध्यस्थता की मांग करता रहा है. ऐसे माहौल में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का सीधे श्रीनगर पहुंचना कूटनीतिक रूप से एक बड़ा और अहम बदलाव माना जा रहा है.
सर्जियो गोर जम्मू-कश्मीर के प्रशासन और सुरक्षा हालात को करीब से समझ रहे हैं. इससे पाकिस्तान को साफ संदेश मिलता है कि अमेरिका कश्मीर पर सिर्फ भारत से सीधा संवाद रखना चाहता है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह दौरा और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्ती के बीच, अमेरिकी राजदूत की यह यात्रा दिखाती है कि अमेरिका अब इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को भारत के नजरिए से समझ रहा है.
लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) और अक्साई चिन पर चीन का अवैध कब्जा दोनों देशों के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह है. जून 2020 में गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद से सीमा पर सैन्य तनाव काफी बढ़ गया था. गलवान झड़प के बाद किसी अमेरिकी राजदूत का पहली बार लद्दाख जाना रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है.
दरअसल, अमेरिका हमेशा से LAC पर चीन द्वारा एकतरफा बदलाव करने की कोशिशों का विरोध करता रहा है. ऐसे में यह दौरा दिखाता है कि अमेरिका भारत की सीमा सुरक्षा और जमीनी चुनौतियों को बहुत गंभीरता से समझ रहा है और दोनों देशों की रक्षा साझेदारी मजबूत हो रही है.
भारत की दशकों पुरानी स्पष्ट नीति है कि कश्मीर पूरी तरह से भारत का अभिन्न अंग और आंतरिक मामला है. इसलिए वह जम्मू-कश्मीर से जुड़े मामलों में तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता. चाहे अमेरिका हो, संयुक्त राष्ट्र (UN) या कोई अन्य देश, भारत कश्मीर मुद्दे पर किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता, दखलंदाजी या सलाह को सिरे से खारिज करता है.
ऐसे में सर्जियो गोर के दौरे को सिर्फ भारत के साथ द्विपक्षीय समझ के रूप में देखा जा रहा है, न कि किसी मध्यस्थता के प्रयास के रूप में. यह भी माना जा रहा है कि अमेरिका सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की आत्मरक्षा की कार्रवाई और सुरक्षा चिंताओं को वैश्विक स्तर पर समझ रहा है और भारत के साथ अपनी रणनीतिक व रक्षा साझेदारी को प्राथमिकता दे रहा है. यह एक तरह से पाकिस्तान को बड़ा झटका है.
यह सिर्फ एक सामान्य औपचारिक दौरा नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया को लेकर अमेरिका की सोच में आए बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है. अमेरिका अब कश्मीर को केवल पुराने भारत-पाकिस्तान झगड़े की तरह नहीं देख रहा है. वह इस इलाके से चीन और पाकिस्तान की साठगांठ (CPEC) पर नजर रखना चाहता है, इसके लिए अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत की जमीनी सुरक्षा चुनौतियों को सीधे समझ रहा है. इसका मकसद भारत की संप्रभुता का पूरा सम्मान करते हुए उससे रिश्ते और मजबूत करके अपने सुरक्षा हितों को साधना है.
कश्मीर दौरे के पीछे अमेरिका की सबसे बड़ी प्राथमिकता भारत की संप्रभुता का सम्मान करते हुए घाटी में सुरक्षा, शासन और स्थिरता की जमीनी हकीकत को समझना है. इसे सरल शब्दों में कहें तो अमेरिका, भारत से मजबूत दोस्ती बनाए रखते हुए कश्मीर की जमीनी सच्चाई का सीधा आकलन कर रहा है.
इसके लिए सर्जियो गोर श्रीनगर में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलकर जमीनी हालात समझने वाले हैं. नई सरकार बनने के बाद प्रशासन और सुरक्षा की स्थिति को देखना उनका मुख्य मकसद है. गोर दक्षिण और मध्य एशिया के विशेष दूत भी हैं. इसलिए पूरे इलाके की सुरक्षा और शांति पर नजर रखना उनकी जिम्मेदारी है. वह सीमा पार सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ चल रही कार्रवाई को भी करीब से समझना चाहते हैं.
'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद यह दौरा भारत की आतंकवाद-रोधी नीति पर अंतरराष्ट्रीय मुहर लगाता है और साबित करता है कि घाटी में स्थिरता बनी हुई है. वहीं, पाकिस्तान के लिए यह साफ चेतावनी है कि आतंकवाद के नाम पर उसे कोई वैश्विक समर्थन नहीं मिलने वाला.
1. आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई का समर्थन: 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिए भारत ने सीमा पार आतंकी ठिकानों पर कड़ा प्रहार किया था. अमेरिकी राजनयिक का घाटी में आना यह दिखाता है कि अमेरिका भारत की आत्मरक्षा के अधिकार और सुरक्षा चिंताओं को समझता है.
2. घाटी में शांति और सामान्य हालात की पुष्टि: इस दौरे से अमेरिका को खुद यह देखने का मौका मिला कि सैन्य कार्रवाई के बाद भी कश्मीर में जनजीवन, प्रशासन और विकास सामान्य रूप से चल रहा है.
3. आपसी विश्वास में मजबूती: भारत कश्मीर को हमेशा अपना आंतरिक और द्विपक्षीय मामला मानता है. अमेरिकी अधिकारियों का स्थानीय प्रशासन से सीधा संवाद दोनों देशों के रणनीतिक भरोसे को और मजबूत करता है.
पाकिस्तान के दुष्प्रचार को झटका: सैन्य कार्रवाई के बाद पाकिस्तान कश्मीर में तनाव और अशांति का झूठा माहौल बनाने की कोशिश करता है. अमेरिकी दूत का खुद श्रीनगर आना पाकिस्तान के इस नैरेटिव को पूरी तरह खारिज करता है.
सीमा पार आतंकवाद पर कड़ा संदेश: यह दौरा पाकिस्तान पर साफ दबाव बनाता है कि वह आतंकियों को पनाह और मदद देना बंद करे, क्योंकि दुनिया अब भारत की सैन्य कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ सही कदम मानती है.
तीसरे पक्ष की मध्यस्थता खारिज: अमेरिका का यह रुख साफ करता है कि कश्मीर का मसला केवल भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत से सुलझेगा, इसमें किसी तीसरे देश के दखल की कोई गुंजाइश नहीं है.
कश्मीर के बाद अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का लद्दाख जाना सीधे तौर पर चीन और सीमा सुरक्षा (LAC) पर अमेरिका की गहरी दिलचस्पी को दिखाता है. सर्जियो गोर सिर्फ भारत में अमेरिकी राजदूत ही नहीं, बल्कि दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत (Special Envoy) भी हैं. इस दोहरे दायित्व के चलते उनके लद्दाख दौरे को 4 पॉइंट्स के जरिए समझें:
LAC और जमीनी हालात को खुद देखना: 2020 की गलवान झड़प के बाद पूर्वी लद्दाख सबसे संवेदनशील सीमा क्षेत्र बन चुका है. इस दौरे से अमेरिका को वहां की सैन्य तैनाती, सड़कों-पुलों के निर्माण और सुरक्षा की असली स्थिति को सीधे समझना है.
चीन के खिलाफ पूरी रणनीति का हिस्सा: अमेरिका अब चीन की चुनौतियों को सिर्फ समुद्र (ताइवान या दक्षिण चीन सागर) तक सीमित नहीं मानता. वह हिमालयी सीमा (LAC) को भी चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए उतना ही जरूरी मानता है, इसलिए यह दौरा अहम माना जा रहा है.
रक्षा और खुफिया सहयोग: माना जाता है कि लद्दाख तनाव के दौरान अमेरिका ने सैटेलाइट तस्वीरों और जरूरी खुफिया जानकारी से भारत की मदद की थी. यह दौरा दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा और रक्षा तालमेल को और मजबूत करने का हिस्सा है.
चीन को कूटनीतिक जवाब: चीन अक्सर लद्दाख में भारत के विकास कार्यों और प्रशासनिक बदलावों पर आपत्ति जताता है. अमेरिकी दूत का लद्दाख जाना साफ संकेत है कि अमेरिका लद्दाख को भारत का अभिन्न हिस्सा मानता है और भारत की संप्रभुता के साथ खड़ा है.
अभी यह कहना जल्दबाजी होगा कि यह दौरा पाकिस्तान या चीन के खिलाफ अमेरिका का कोई सीधा बड़ा कदम है, लेकिन इतना जरूरी है कि इस दौरे से अमेरिका को कश्मीर और लद्दाख की वास्तविक स्थिति को अपनी आंखों से देखने और समझने में सीधी मदद मिलेगी. इसका मतलब यह कि अब वाशिंगटन को सिर्फ कागजी रिपोर्टों या सैटेलाइट तस्वीरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. नीचे 5 पॉइंट्स में जानिए...
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की यह यात्रा दोनों देशों के रक्षा और रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत करने का एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका अब अपनी सुरक्षा साझेदारी केवल समुद्र (हिंद महासागर) तक सीमित नहीं रख रहा है. वह लद्दाख और LAC पर चीन की चुनौतियों को भी अपनी इंडो-पैसिफिक रणनीति का हिस्सा मानता है. इससे अत्यधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में भारत की रक्षा जरूरतों को समझने में मदद मिलेगी.
जैसा कि The Economic Times और The Hindu ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया है, गोर का यह दौरा दिखाता है कि अमेरिका सीमा पार आतंकवाद पर भारत की सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लेता है. इससे दोनों देशों के बीच रियल-टाइम खुफिया जानकारी और सैटेलाइट डेटा साझा करने का तालमेल और पुख्ता होगा.
चीन को कूटनीतिक जवाब: चीन अक्सर लद्दाख में भारत के विकास कार्यों का विरोध करता है. शीर्ष अमेरिकी दूत का लद्दाख पहुंचना यह साफ संदेश देता है कि अमेरिका भारत की संप्रभुता और सीमाओं का पूरा सम्मान करता है, जिससे चीन के रणनीतिक दबाव को संतुलित करने में मदद मिलती है.