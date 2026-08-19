'J&K भारत का अहम हिस्सा'...श्रीनगर में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का बड़ा बयान, PAK के नैरेटिव को झटका

Sergio Gor: भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू-कश्मीर के अपने पहले दो दिवसीय दौरे पर बुधवार को इस इलाके को "भारत का एक अहम हिस्सा" बताया. उन्होंने नई दिल्ली और स्थानीय सरकार के तहत बेहतर हुई सुरक्षा स्थिति की तारीफ की और संकेत दिया कि वाशिंगटन अमेरिकी नागरिकों के लिए अपनी ट्रैवल एडवाइजरी को कम करने या उसकी समीक्षा करने पर विचार कर सकता है.
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ बैठक के बाद गोर ने कहा 'यहां आकर बहुत खुशी हो रही है. यह भारत का एक अहम हिस्सा है. मैं यहां पहली बार आया हूं. यह बेहद खूबसूरत जगह है और मैं यहां आकर बहुत उत्साहित हूं, इस जगह को देखना सुखद है.'
गोर ने बताया कि हमारी बहुत अच्छी बैठक हुई और कुछ ऐसी बातें हैं, जिन्हें हम वाशिंगटन, व्हाइट हाउस या दिल्ली ले जाना चाहते हैं, लेकिन मैं, या यूं कहें कि हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं.'
गोर नेसंकेत दिया कि अमेरिका जम्मू-कश्मीर के लिए जारी अपनी यात्रा चेतावनी को कम करने की संभावना पर विचार कर सकता है. उन्होंने बताया कि 'आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, वह यह है कि अमेरिका ट्रैवल एडवाइजरी जारी करता है और हम समय-समय पर उनकी समीक्षा करते हैं, मैं आज यहां कोई बड़ी घोषणा तो नहीं कर सकता, लेकिन हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे.'
गौर ने आगे कहा 'यहां के मुख्यमंत्री और स्थानीय सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित रखने और इसे और भी सुरक्षित बनाने के लिए बेहतरीन कदम उठाए हैं, इसलिए, हम देखेंगे कि क्या अमेरिका द्वारा जारी या अनुशंसित ट्रैवल एडवाइजरी को कम किया जाना चाहिए या वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, यह एक खूबसूरत क्षेत्र है. मुझे लगता है कि कई अमेरिकी यहां आना और इसकी सुंदरता और यहां मौजूद अवसरों को देखना पसंद करेंगे.'
गोर 19 अगस्त को श्रीनगर पहुंचे. 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से किसी मौजूदा अमेरिकी राजदूत का इस इलाके का यह पहला दौरा है. उनका वहां रात भर रुकने का कार्यक्रम है और वे गुरुवार को लद्दाख जा सकते हैं. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ भी बैठक की संभावना है.
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस बातचीत को सकारात्मक और भविष्योन्मुखी बताया. बैठक से पहले, अब्दुल्ला ने स्पष्ट कर दिया था कि वह न तो आंतरिक मुद्दों के बारे में शिकायत करेंगे और न ही अमेरिकी दूत से समाधान मांगेंगे. उन्होंने जोर दिया कि जम्मू-कश्मीर की समस्याओं का समाधान नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा किया जाना है, न कि वाशिंगटन में, और किसी विदेशी राजदूत के पास शिकायतें ले जाना उनकी आदत नहीं है.
बैठक के बाद अब्दुल्ला ने कहा 'यह बहुत अच्छी बैठक थी. हमें अपने दोनों देशों के बीच संबंधों पर चर्चा करने का अवसर मिला, लेकिन हमने विशेष रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि अमेरिका जम्मू-कश्मीर के लिए क्या कर सकता है. निश्चित रूप से कुछ पुराने मुद्दे हैं, जिन्हें हम समय के साथ हल करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं.
यह बातचीत राजदूत गोर और वाशिंगटन के बीच, और मेरे और नई दिल्ली में भारत सरकार के बीच होगी, लेकिन हम बहुत आशावादी और उम्मीद से भरे हैं कि आने वाले वर्षों में अमेरिका और जम्मू-कश्मीर के बीच जुड़ाव और व्यापक और गहरा होगा.'