/पहली बार कश्मीर के दौरे पर जाएंगे अमेरिकी राजदूत गोर, उमर अब्दुला से करेंगे मुलाकात; लद्दाख जाने का भी है प्लान

भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिण व मध्य एशिया के विशेष दूत सर्जियो गोर बुधवार (19 अगस्त 2026) को अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर कश्मीर पहुंच रहे हैं. इस साल जनवरी में पदभार संभालने के बाद जम्मू-कश्मीर की यह उनकी पहली यात्रा है.
सूत्रों के मुताबिक गोर दोपहर श्रीनगर पहुंचने वाले हैं. यात्रा के दौरान वे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अलग-अलग मुलाकात करेंगे. गुरुवार को लद्दाख रवाना होने से पहले वे घाटी में ही रात बिताएंगे. उनकी यात्रा को ध्यान में रखते हुए तैयारियों को खास रूप दिया जा रहा है.
बता दें कि 14 जनवरी 2026 को भारत के 27वें अमेरिकी राजदूत के रूप में औपचारिक रूप से पदभार संभालने के बाद यह उनका पहला ऐसा दौरा है. केंद्र शासित प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व से बैठकों की उम्मीद है, लेकिन राजनीतिक नेताओं, व्यापारिक संगठनों, नागरिक समाज या सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकातों की कोई आधिकारिक जानकारी अभी नहीं दी गई है.
2019 के संवैधानिक बदलावों और उसके बाद चुनी हुई सरकार की बहाली के बाद जम्मू-कश्मीर के बदले राजनीतिक-प्रशासनिक माहौल में हो रही यह यात्रा कूटनीतिक हलकों में खास ध्यान खींच रही है. यह भारत-अमेरिका संबंधों के लगातार मजबूत होने और दक्षिण व मध्य एशिया में वाशिंगटन के व्यापक रणनीतिक हितों को भी दर्शाती है. अधिकारियों ने अभी तक यात्रा का पूरा कार्यक्रम या मुलाकातों की विस्तृत सूची जारी नहीं की है. राजदूत के श्रीनगर पहुंचने के बाद और जानकारी आने की उम्मीद है.
पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी राजनयिक अक्सर कश्मीर की यात्रा करना पसंद करते हैं. हालांकि, गोर का दौरा कई मायनों में खास माना जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि उनका पद और प्रोफाइल काफी हाईफाई है.
गोर की यात्रा को देखते हुए पूरे श्रीनगर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. कुछ जगहों पर चेकपोस्ट बनाए गए हैं, जिससे यह सुनिश्चिक किया जा सके कि दौरान शांतिपूर्ण ढंग के साथ बिना की परेशानी के पूरा हो सके. अधिकारियों का कहना है कि बैठकों की व्यवस्था को देखने के लिए अमेरिकी दूतावास की एक टीम पहले से मौजूद है.
इससे पहले भारत में अमेरिका का कोई राजदूत 2020 में कश्मीर पहुंचा था. उस वक्त अमेरिका के तत्कालीन राजदूत विदेशी दूतों के 15 सदस्यीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे. धारा 370 के हटने के बाद भारत सरकार की ओर से इस प्रतिनिधि मंडल को जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए श्रीनगर लाया गया था.